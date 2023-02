„OstSeele“: Burgenländischer Dialekt auf T-Shirts

Werbung

Ein „Zwickerbussi“ für die „guade Söh“, „Herz und Sterz“ für alle oder einfach ein liebevolles „Heid kaunst mi mouscherln“ – der Nachschub an Wörtern geht der „OstSeele“ nie aus. Seit einiger Zeit sorgen die Motive des Mundart-Projektes für ein Schmunzeln im Alltag und erinnern so ganz nebenbei an Ausdrücke, die schon zu Omas Zeiten die Sache sprichwörtlich auf den Punkt gebracht haben.

Foto: NOEN

Andrea und Jürgen Pirecki- Giefing, Kerstin Kriks und Rupert Kugler, kommen als das Team hinter „OstSeele“ aus verschiedenen Regionen des Landes. Was sie verbindet, ist die Liebe zum Dialekt und der Beitrag zum Erhalt von Wörtern wie „Kramuri“, „rewöllisch“, „zwida“ oder „Grumpirn“ und natürlich auch den Volksgruppensprachen – mit passendem Motiv „olle mitanaunda“! Eine „persönliche und freudvolle Hommage an das ursprüngliche Burgenland“. Produziert werden auch Taschen oder Kinderpullis, alles nachhaltig und auf Öko-Textilien.

Gewinnspiel: „Na wäu‘s woahr is!“ – zu diesem Ausspruch wurde das „OstSeeele“-Team von den Geschichten in der BVZ inspiriert. Jetzt gibt‘s das witzige Motiv in exklusiver Auflage: Teilnahme ab sofort per E-Mail an gewinnspiel@bvz.at (Kennwort „Mundart“; Größe und Produkt wird mit den Gewinnerinnen und Gewinnern abgeklärt); Einsendeschluss ist der 21. Februar. www.ostseele.at