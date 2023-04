Europahaus Eisenstadt als Treffpunkt für „Weltbürger“

Werbung

„Bist du schon Weltbürger?“ Diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten, die aktuelle Ausstellung im Europahaus Eisenstadt gibt aber immerhin Anhaltspunkte. Zum Beispiel so: Nicht auf die digitale Plattform oder konkret in einen Staat wird man geboren – man kommt auf die Welt! So umschrieb es der langjährige Studienleiter Hans Göttl in seinem Text zur Vernissage.

Bis Ende Juni sind nun die Arbeiten von Klaus Pitter im Foyer des Europahauses zu sehen: Der Illustrator setzt sich in seinen Cartoons und mit Porträts großer Persönlichkeiten ebenso ironisch wie direkt mit Klimawandel und Co. auseinander, aber ebenso mit den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen – und mit der Tatsache, dass die Menschheit schon jetzt drauf und dran ist, sie zu verpassen.

Passend zur Thematik wurde die Eröffnung der Ausstellung zur Performance mit Text und Textil. Die textile Gestaltung übernahm Veronika Stegbauer, die digitale Aufarbeitung stammt von Europahaus-Geschäftsführerin Helga Kuzmits, musikalisch umrahmt wurde die Vernissage vom Ensemble Anonymus mit Orsolya Sárosi und Gábor Rajnai.

Teamarbeit zeigt sich im Europahaus nicht nur bei der Ausstellung, wie auch Heimleiter Peter Winkler in seiner Begrüßung unterstrich: Für Studierende sind die Türen ebenso geöffnet wie für Kunstprojekte und neue Ideen; darin gilt das Haus neben der Fachhochschule Eisenstadt seit jeher als kosmopolitische Anlaufstelle, ein Haus für „Weltbürger“ eben …