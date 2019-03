Das burgenländische Künstlerpaar Jonny Pinter und Susanne Schmid hat für die Vokalsommerakademie heuer wieder ein besonders reichhaltiges Kurs- und Konzertprogramm auf die Beine gestellt: Von 12. bis 28. Juli gibt ein prominentes Dozenten-Team Einblick in die Kunst der Stimme. Wer dabei sein möchte, sollte sich rasch einen Platz sichern!

Hubert Mican Neuer Workshop. Stefan Terdy und Katharina Terdy-Kreuzberger laden Kinder zum Singen ein.

Von Musical über Gospel bis Jazz und Rock reicht die Palette der alljährlichen Vokalsommerakademie, die heuer im Haus der Begegnung, im Kulturzentrum Eisenstadt sowie im Joseph Haydn Konservatorium über die Bühne(n) geht.

Traditionell zum Programm gehört der Chor-Workshop mit Jonny Pinter, der unter dem Motto „S(w)ingin‘ rockin‘ Summer“ heuer Hits von Ed Sheeran bis The BossHoss abdeckt. Beim großen Abschlusskonzert am 21. Juli im Kulturzentrum zeigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Können.

Traditionell sind auch die international besetzten Solo-Gesangsklassen mit Andy Baum, Monika Ballwein, Sascha Wienhausen und Winnie Brückner. Hier wird nicht nur an der Stimme gearbeitet, sondern auch an Songwriting oder Performance. Mit der aus Brooklyn stammenden Janine Smith wird erstmals ein New-York-Gospel-Workshop angeboten. Das Ergebnis ist am 14. Juli bei einer Messe in der Bergkirche Eisenstadt zu hören.

Neu ist auch das Angebot für junge Talente im Alter von sieben bis zwölf: Beim Mitmach-Musical mit dem Ensemble Kinderspiel wird zur Reise ins Schlaraffenland eingeladen.