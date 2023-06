Singen ist wieder der Sommerhit

„Wir würden ja gerne noch viel mehr aufnehmen, aber die Bühne ist eben unser Limit“, weist Vokalsommer-Gründer Jonny Pinter auf die vollen Bewerbungslisten für den Chor-Workshop hin. Und die Bühne im Eisenstädter Kulturzentrum, wo von 20. bis 23. Juli wieder fleißig geprobt und gesungen wird, ist ohnehin schon groß.

Bis zu 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bei der 23. Auflage der Vokalsommerakademie dabei. Ein paar wenige Plätze gibt's noch für männliche Bewerber, da es noch Bässe und Tenöre braucht. „Wir hatten zuletzt sogar schon Damen, die gemeint haben, sie verkleiden sich als Mann oder singen mit ganz tiefer Stimme“, schmunzelt Pinter angesichts des Andrangs. Und der ist heuer besonders groß.

Auf in den „S(w)ingin' Rockin' Summer“!

Seit 23 Sommern lädt Jonny Pinter gemeinsam mit Partnerin Susanne Schmid und einem engagierten Team zur Workshop-Reihe in die Landeshauptstadt: Von Schloss Esterházy über das KUZ und das Haydn-Konservatorium bis zur Bergkirche wurden schon alle prominenten Orte bespielt und „besungen“.

Da gibt es auch viele Stammgäste, zu denen sich diesen Sommer neue begeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer mischen werden. Musikalisch stehen beim „S(w)ingin' Rockin' Summer“ wieder eigens arrangierte Stücke an, die es als Chorversion so noch nie gab. Mit dabei eine Hommage an Tina Turner mit Songs wie „The Best“, „What’s love got to do with it“ oder „Proud Mary“.

Jonny Pinter arrangiert aber auch ganz neue Radio-Hits als Chorstücke: Lieder von Taylor Swift, One Republic oder Miley Cyrus etwa. „Die legendären Chor-Songs, die großen Hymnen, das waren bis jetzt zumeist Stücke aus den 80er-Jahren. In letzter Zeit entstehen aber immer mehr Songs, die sich wunderbar für große Chöre eignen“, ist Pinter schon voller Vorfreude.

Foto: Andreas Müller

Viele Stimmen und ganz viel Herz ...

Denn bei der Vokalsommerakademie geht es vor allem auch darum, sich die Lieder im Team zu erarbeiten – und um ganz viel Leidenschaft. Die Solo-Gesangsklassen gibt es diesen Sommer nicht (unter anderem aufgrund des laufenden Umbaus im Haydn-Konservatorium), dafür aber noch intensivere Chorproben. Als zusätzliche Dozenten an Bord sind Johannes Pinter, der Sohn des Vokalsommer-Duos, der als Sänger längst selbst bekannt ist, und Isabel Gaber von den „Duetten“.

Das Ergebnis der intensiven Probenarbeit hört man dann am 23. Juli (19 Uhr) beim spektakulären Chor-Konzert im Kulturzentrum Eisenstadt, mit Rockband und den besagten 150 Stimmen. Das wird zweifelsohne wieder ein Erlebnis, ein Fest der Stimmen eben!

Karten gibt’s auf www.kultur-burgenland.at und auf oeticket.com