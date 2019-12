Neben den ständigen Sammlungen in Landesmuseum, Haydn- und Liszt-Haus bringt 2020 wieder eine Reihe neuer Ausstellungen mit spannenden Herangehensweisen zu historischen Themen und zeitgenössischer Kunst (die ersten Termine im Kasten rechts).

In der Landesgalerie widmet man sich unter dem klingenden Titel „Burgenland monamour“ in einer Jahres-Ausstellung besonderen Werken, die von der Atmosphäre des Landes inspiriert wurden. Zu sehen sind auch Ausstellungen von Tone Fink, Jürgen Messensee, ein Art-Dialog mit Franz Vana und Pavel Schmidt oder „malerische“ Seiten von Regisseur Peter Patzak. Im Landesmuseum in Eisenstadt stehen heuer 400 Jahre Gesundheitstourismus im Fokus, ebenso das Wirken des Kunsthistorikers Alfred Schmeller.

Im Landessüden wird das Kulturzentrum Oberschützen wieder zur Galerie – unter anderem mit Anton Dirnberger, Alfred Postmann oder einem „Comeback“ der „Tier-Art“. Ein solches Comeback gibt es, wie eingangs erwähnt auch für die „Wunderkinder“ Franz Liszt und Joseph Haydn in „ihren“ Häusern in Eisenstadt und Raiding.