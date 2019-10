Was die Zeitschiene angehe, bleiben die drei Blöcke im März, Juni und Oktober bestehen. Man weite aber das Programm - "sehr selbstbewusst und aufgrund der Publikumswünsche" - auf 22 Konzerte aus, erläuterte Eduard Kutrowatz. Angestrebt werde, an die 12.000 Besucher zu haben. Eine Neuerung gibt es auch beim Folder, bei dem die Farbe Blau besonders zum Tragen kommt.

In allen Bereichen des Festivals werde auch versucht, Beethoven und seine wichtigsten Werke zu präsentieren. Der Klavierzyklus sei 2019 auf eine Weise angenommen worden, die eine Bestätigung sei, diesen Weg fortzuschreiten und ganz auf Liszt und sein Werk als den eigentlichen Star des Festivals zu setzen, so Eduard Kutrowatz.

Im "künstlerischen Kernstück", dem Klavierzyklus, sind nächstes Jahr die Pianisten Ketevan Sepashvili, Kateryna Titova aus St. Petersburg und Boris Giltburg zu hören. Neu dabei ist Shani Diluka aus Indien, die sich besonders mit den "leisen" Tönen von Liszt und Beethoven beschäftigen wird - im Mittelpunkt steht dabei die "Mondscheinsonate". Die Wiener Pianistin Gerda Struhal werde einen künstlerischen "Marathon" darbieten.

"Die jungen Pianistinnen zeigen uns hier einen Weg, der einfach exemplarisch ist in allen Bereichen", meinte Eduard Kutrowatz, der im Vokalzyklus mit dem Sänger Florian Bösch auftritt. Mit Elisabeth Kulman erzählt Kutrowatz Geschichten für Erwachsene und Kinder in Gestalt von Balladen und Märchen von Liszt bis Max Reger.

Schauspielerin Julia Stemberger gestaltet mit Tenor Norbert Ernst und Andrea Linsbauer am Klavier einen Abend, an dem sie Beethovens Briefe an die "unsterbliche Geliebte" und das "Heiligenstädter Testament" rezitieren wird. Der aus der TV-Serie "Die Rosenheim Cops" bekannte Schauspieler und Sänger Max Müller, mit dem die Intendanten in ihren Studienjahren gemeinsam Kurse besucht hatten, wirkt im Oktober beim "Karneval der Tiere" mit.

Der Grenzgänger-Zyklus sei kommendes Jahr bestückt mit hochkarätigen Ensembles wie Phil Blech Wien, den besten Blechbläsern des mitteleuropäischen Raumes, erläuterte Johannes Kutrowatz. Mit Rudi Pietsch sei eine Institution auf dem Sektor Volksmusik vertreten. Ferry Janoska gestaltet einen Abend mit Spitzenstreichern der Wiener Philharmoniker.

Eine große Erweiterung bringe in der kommenden Saison der Orchesterzyklus, der mit drei Orchestern bestritten wird: Die Wiener Akademie führt wie in den vergangenen Jahren drei Konzerte im Rahmen des Matineen-Zyklus auf. Im Beethoven-Jahr seien "Highlights" vorgesehen wie Beethovens 5. Violinkonzert und seine 6. Symphonie, in Querverbindung mit Werken von Liszt. Das 2018 ins Leben gerufene Liszt Festival Orchester bietet im Juni Vivaldis "Vier Jahreszeiten" ebenso dar wie die "American Four Seasons" des Kultkomponisten Philip Glass.

Im Oktober-Programmblock des Liszt Festival Orchesters erklingen Werke wie Mozarts "Kleine Nachtmusik", Mahlers "Adagietto" aus der fünften Symphonie und Schuberts "Der Tod und das Mädchen" - "ein Hammerprogramm, man darf es nicht anders bezeichnen", so Johannes Kutrowatz.

Das Wiener Kammerorchester debütiert im Juni beim Liszt Festival und ist mit zwei Konzerten vertreten - beim Eröffnungskonzert mit Beethovens Fünfter Symphonie sowie Liszts "Ungarischen Rhapsodien" in Orchesterfassung und im Juni mit zwei "Superstars des 19. Jahrhunderts", Johann Strauss und Franz Liszt.

90-prozentige Auslastung in Saison 2019

2019 war für das Liszt Festival Raiding "ein überaus erfolgreiches Festivaljahr", zog der Kaufmännische Leiter Thomas Mersich am Dienstag Bilanz. Mit 9.000 Besuchern sei man im Vorjahr zu 90 Prozent ausgelastet gewesen. Beim Kartenverkauf sei 2019 - vom Liszt-Jahr 2011 abgesehen - das bisher beste Jahr gewesen.

Vor 2009 - damals übernahmen die Pianisten Eduard und Johannes Kutrowatz die Intendanz - habe das Liszt Festival pro Jahr etwa zehn Konzerte und rund 4.500 Besucher gezählt. Mittlerweile hätten sich diese Zahlen mehr als verdoppelt, 2020 seien 22 Konzerte geplant, "wir werden wahrscheinlich über 10.000 Besucher haben", so Mersich.

Raiding sei auch Schauplatz von Großprojekten: So sei heuer die Gesamteinspielung des Orchesterwerks von Liszt fertiggestellt worden, mittlerweile gebe es diese auf CDs. In Raiding sei man in der einzigartigen Position, am Geburtsort des Komponisten einen modernen Konzertsaal in unmittelbarer Nähe vorweisen zu können. "Dieses Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne, davon lebt eigentlich das Festival", sagte Mersich.

Man sei in der glücklichen Lage, ein immer noch junges Festival zu sein. Trotzdem sei man bereits im internationalen Reigen der Festivals auf eine Art und Weise etabliert, "die mit Fug und Recht den Ausdruck zulässt, das wichtigste Liszt-Festival der Welt zu sein - auch vor den großen weiteren Lisztstätten wie Weimar, Bayreuth, Budapest, Paris", stellte Intendant Eduard Kutrowatz fest. Auch viele amerikanische und japanische Lisztgesellschaften würden sich inzwischen an dem orientieren, was in Raiding passiere.

Informationen zu den einzelnen Konzertblöcken: https://www.lisztfestival.at/2020