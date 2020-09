Um den aktuellen Bestimmungen gerecht zu werden, wurde das Festival auf zwei Standorte aufgeteilt. Einerseits wird rund um die Burg Stadtschlaining zum „KLANGfrühling“ geladen, erstmals gibt es im Reduce-Kultursaal Bad Tatzmannsdorf Events. Das Eröffnungskonzert steigt am 19. September in der Evangelischen Pfarre Stadtschlaining statt, danach folgen weitere musikalische Events (siehe Infobox).

Bei der Pressekonferenz im Kultursaal Bad Tatzmannsdorf gaben die Pianistinnen Ferhan und Ferzan Önder einen ersten Einblick, was die Gäste musikalisch erwartet. Weiterer „Leckerbissen“ ist Adele Neuhauser, die gemeinsam mit Edi Nulz ihr Programm „Mythos“ präsentiert. „Mit diesem lebendigen, qualitativ hochstehenden und interessanten Programm wird das Festival seinem internationalen Ruf, den es sich durch ein Höchstmaß an Professionalität erworben hat, einmal mehr gerecht“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.