Die Raaberbahn fährt auf Franz Liszt ab

Bitte einsteigen! Bevor mit dem „ensemble minui“, Olga Scheps und Co. die Oktober-Reihe des Liszt-Festivals in Raiding eröffnet wird, haben prominente Paten den Werbezug am Bahnhof Wulkaprodersdorf enthüllt: Zusammen mit dem Intendantenduo Eduard und Johannes Kutrowatz präsentierten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und die stellvertretende Raaberbahn-Generaldirektorin Hana Dellemann den 184 Tonnen schweren Liszt-Zug.



Auf der Bahnstrecke zwischen Deutschkreutz und Wien sowie im Großraum Wien und bis nach Bratislava wird der Zug mit Liszts Konterfei und Festival-Schriftzug unterwegs sein. Der Werbe-Effekt ist sicher.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und die Intendanten Eduard und Johannes Kutrowatz mit der stellvertretenden Raaberbahn-Generaldirektorin Hana Dellemann und mit Markus Wesselich und Bernadett Horvath am Bahnhof Wulkaprodersdorf. Foto: Landesmedienservice

Eine architektonische Erweiterung des Standortes in Raiding kündigte Kulturreferent und Landeschef Doskozil an, denn man wisse um die große internationale Bedeutung des Festivals. „Es freut mich, dass die Botschaft nun auch auf Schienen quer durch unser Land und über unsere Landesgrenzen hinausgetragen wird.“

Für Intendant Eduard Kutrowatz geht es auch um die verbindende Sprache der Musik: „Liszt selbst hat nicht nur musikalische, sondern auch reale Grenzen überschritten, indem er durch Europa reiste und die musikalischen Normen seiner Epoche herausforderte.“ Als „gegenseitig bereichernd“ sieht Hanna Dellemann die Zusammenarbeit zwischen Raaberbahn und Festival.

Im Liszt-Zentrum werden indes die letzten Vorbereitungen für den finalen Konzertzyklus des Jahres getroffen: Von 6. bis 22. Oktober sind auserlesene Pianistinnen und Pianisten und spannende Ensembles in Raiding zu Gast.