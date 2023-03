Wortwiege-Theaterfestival: Gedankenfreiheit findet eine Bühne

Werbung

Mit der Leidenschaft für zeitgenössisches dramatisches Erzählen und dem Bekenntnis zum Autorinnen- und Autorentheater ist das Team der wortwiege 2020 in Wiener Neustadt angetreten, um „Europa in Szene“ zu setzen. Ganz nach diesem Credo wurde im Vorjahr etwa auch Theodora Bauers „Chikago“ aufgeführt.

Die burgenländische Autorin ist dieses Mal bei den „Nach(t)gedanken“ am 9. März dabei und spricht zum Stück „Audienz“: Václav Havel verhandelt darin autoritäre Systeme und die Reaktion der Menschen darauf. Das Absurde wirft einen Schatten in die heutige Zeit. Um die Freiheit geht es in der zweiten Inszenierung: „Don Karlos“, ein Schiller-Klassiker, ebenfalls im neuen Gewand. Das Festival bietet unter dem Motto „Gedankenfreiheit“ noch viele weitere Programmpunkte. Infos auf wortwiege.at

