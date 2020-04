Bei der Pressekonferenz der Bundesregierung vergangenen Montag gab Bundeskanzler Sebastian Kurz bekannt, dass bis Ende Juni in Österreich keine öffentlichen Veranstaltungen stattfinden werden.

Davon betroffen sind auch die Veranstaltungen in Wiesen und zwar das „Punk in Drublic“ am 29. Mai, das Familienfestival „Alles Erdbeere“ am 13. und 14. Juni sowie das Konzert der „Seer“ am 20. Juni. "Wir haben bereits einen Erstatztermin für das Seer-Konzert gefunden. Dieses findet am 11. September statt", berichtet Organisatorin Juliane Bogner.

Für die beiden anderen Events ist man noch auf der Suche nach einem Ersatztermin. "Wir versuchen, diese in den August oder September hineinzuverschieben, hierbei laufen die Gespräche jedoch noch. Nach aktuellem Stand können sich Festivalfans auf das Heyfield Festival, welches von 23. bis 25. Juli stattfinden soll, One Love Reggae Festival am 07. und 08. August, das Konzert von Reinhold Bilgeri & Band am 01. August sowie die ABBA-Tribute Show„ABBA Mania“ am 21. August freuen.