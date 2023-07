Kreative Jugendliche starteten mit prominenten Coaches durch

Jugendliche ab 14 konnten bei der „creARTivity week“ jetzt zeigen, was in ihnen steckt. Und das haben sie auch getan! Eine ganze Fülle von Kreativ-Workshops gab in den Bereichen Content Creation, Musik, Video und Fotografie den Input: Eingeladen hatte das Landesjugendreferat Burgenland in die Jugendzentren Neufeld, Mattersburg, Parndorf und Pinkafeld.

„Vielleicht waren in einem unserer Workshops die Stars und Profis von morgen“, zeigte sich vor Ort auch Jugend-Landesrätin Daniela Winkler begeistert. Gearbeitet wurde mit echten Profis und klingenden Namen.

Marlene Loss aus Illmitz beispielsweise, die noch besser bekannt ist unter ihrem Namen „Malentschi“: Auf TikTok zählt sie mehr als 400.000 Follower und postet seit rund Jahren als Influencerin täglich Fotos und Videos zu Lifestyle und Mode. Ihr Wissen und das Gespür für den richtigen Content gab sie in den Workshops weiter.

Foto: Landesmedienservice

Songs schreiben mit Robbies Bassisten

Der burgenländische Sozialarbeiter und Fachhochschuldozent Stefan Trenker fädelte als Manager der Band von Superstar Robbie Williams den Deal mit einem weiteren Workshop-Leiter ein. Und so gelang es, dass Trenker zusammen mit dem britischen Bassisten und Songwriter Jerry Meehan den Musik-Workshop übernahm. Das Ergebnis: Die jungen Musikerinnen und Musiker konnten gleich damit anfangen, eigene Songs zu schreiben.

Die Medienproduktion „Factory 16“ mit Thomas Schrempf und Michael Lindtner ist im Burgenland und darüber hinaus auch kein unbekannter Name. Das Video- und Foto-Duo gab Tipps und Tricks weiter und half bei der Produktion eigener Clips und Bilder.

Man habe die Inhalte der Kreativ-Workshops speziell auf zeitgemäße Interessen und kreativen Input ausgerichtet, bedankte sich Landesrätin Winkler auch beim Landesjugendreferat für die Umsetzung. „Wenn wir unsere Jugend unterstützen, sich kreativ zu entfalten, ist das nicht nur eine Beschäftigung in den Ferien, sondern auch gleich ein Lernen fürs Leben. Und bei meinen Besuchen konnte ich den Spaß richtig fühlen!“

Das Landesjugendreferat bietet laufend weitere Veranstaltungen, Projekte und immer wieder auch Kreativ-Wettbewerbe. Infos dazu auf www.ljr.at