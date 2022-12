Weihnachtsfeier der POG Neusiedl am See

Drei lange Jahre hat es gedauert, bis man sie endlich wieder veranstalten konnte, die Weihnachtsfeier der Pensionistinnen und Pensionisten aus Neusiedl am See.

Aber am Montag, den 12. Dez. 2022, war es soweit, und das Fest konnte gefeiert werden.

Und es war eine rundum gelungene Veranstaltung, die Obmann Karl Panner und sein Team im Gasthof "Zur alten Mauth" auf die Beine gestellt haben.

Davon überzeugen konnten sich mehr als 140!!! Personen, unter ihnen die Ehrengäste, allen voran Bgm. Lisi Böhm, Stadträtin Isabell Lichtenberger, der neue Stadtpfarrer "Gabriel", Frau Ingrid Tschank von der evang. Kirche, sowie der Bezirksvorsitzende der Pensionisten LAbg. a.D. Joschi Loos.

Es gab Lesungen, Gedichte wurden vorgetragen, Weihnachtslieder wurden gesungen, und die Musikschule aus Neusiedl am See spielte dazu besinnliche Lieder.

Und natürlich wurde auf das leibliche Wohl nicht vergessen.

Bis in die späten Abendstunden unterhielt man sich, tauschte Neuigkeiten aus, und war glücklich und zufrieden, nach so langer Zeit wieder gemeinsam feiern zu können.

Ein Satz noch: "Ois hot passt, mia kumman gean wieda!"