Aus „Ernst des Lebens“ sollte der „Spaß des Lebens“ werden

Jeder, der eigene Kinder oder Kinder im Verwandtenkreis hat, kennt es: Die strahlenden und leuchtenden Augen, wenn der erste Schultag ansteht. Viele der jungen Menschen freuen sich auf die Schule und den neuen Lebensabschnitt enorm und sieht in den ersten Wochen und Monaten extrem begeistert.

Meist lernt man neue Freunde kennen und das Lernen macht Spaß. Ebenso wie die Freude zu Beginn, kennt fast jeder den Frust während der darauffolgenden Jahre oder zum Abschluss der Schulzeit - sei es jetzt mit Matura oder der allgemeinen Schulpflicht. Meist geht es dann nur noch darum, durchzuhalten, um durchzukommen.

Story der Woche Schule: Gut aufs Jahr vorbereitet?

Nur, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Eine Schulzeit, wo alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, wird es nicht geben. Dort, wo Menschen zusammenkommen, gibt es Konflikte und gibt es Probleme, die es zu bewältigen gibt. Aber dennoch müsste in unserem Bildungssystem noch ganz viel mehr geändert werden, damit aus dem „Ernst des Lebens“ auch ein „Spaß des Lebens“ werden kann.

Und natürlich ist in den vergangenen Jahrzehnten in unseren Schulen schon ganz viel passiert. Dass es Zeiten gegeben hat, wo die Lehrer noch die „g'sunde Watschn“ verteilt haben, sind zum Glück lange vorbei. Aber ein zentrales Problem in unseren Schulen ist die Überlastung der Lehrerinnen und Lehrer.

Der Lehrerberuf war schon immer anspruchsvoll, doch in den letzten Jahren sind die Anforderungen enorm gestiegen. Die steigende Anzahl von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen, der Einsatz digitaler Medien im Unterricht und die steigende Bürokratie stellen eine große Belastung dar. Lehrerinnen und Lehrer arbeiten oft bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit und haben kaum Zeit für individuelle Betreuung und Förderung der Schülerinnen und Schüler. Hier braucht es Maßnahmen für mehr Personal und der Attraktivierung des Berufsbildes.

Der zweite große Faktor für eine schöne Schulzeit wäre auch eine Verbesserung der Infrastruktur. Ein große Vision für die Politik wäre doch: Jede Schule (und auch Kindergarten) soll zum schönsten Objekt der Ortschaft werden - inklusive schöner Außenanlagen für Freizeitaktivitäten. Das wäre gerade bei uns am Land vielerorts umsetzbar. Und da wäre das öffentliche Geld mit Sicherheit am sinnvollsten eingesetzt.