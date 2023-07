Gastkommentar von Vera Patek: „Endlich Urlaub!“

Endlich – der ersehnte Urlaub ist da! Die beste Zeit, um abzuschalten und zu genießen. Gabi lehnt sich im Liegestuhl auf der Terrasse zurück und nippt am Sprudel. Doch immer wieder kommen Gedanken auf, was noch zu erledigen ist, und ein Gefühl, das fragt, ob sie es nun wirklich verdient hätte, im Lehnstuhl zu vergammeln.

Was braucht es also, um wirklich genießen zu können? Die erste Voraussetzung dafür ist es, Zeit zu haben. Den Urlaub sollte man daher schon so planen, dass es diese Zeit-Nischen auch geben kann. Wer auf seinem Tagesplan zu viele Aktivitäten stehen hat, der wird eher wenig für sein Wohlergehen tun.

Foto: Shutterstock, iravgustin

Ein zweiter Punkt ist, dass Genuss nicht nebenbei geht. Die Aufmerksamkeit soll dabei auf einen relativ engen Bereich gerichtet sein, und man darf dabei nichts nebenher tun. Beispielsweise schließen sich genussvolles Essen und Fernsehen aus. Außerdem besteht als Drittes die Devise „weniger ist mehr“. Wer längere Zeit nichts gegessen hat, dem schmeckt das Schnitzel dann viel mehr. Genuss hat auch nichts mit Ess- und Trinkgelagen zu tun.

Da fällt Gabi etwas ein, das sie unlängst in einem Ratgeber gelesen hat: „Ich erlaube mir jetzt, im Liegestuhl zu sein und einfach die Seele baumeln zu lassen!“ Sie nimmt einen Schluck von dem Sprudel, wobei sie das kühle Prickeln und den Geschmack am Gaumen spürt. Sie betrachtet in Ruhe und ganz genau die wunderbare Natur, die sie umgibt. Ein Lächeln zeichnet sich um ihren Mund ab: „Herrlich! Jetzt bin ich tatsächlich im Urlaubsmodus!“