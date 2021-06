Der Sommer naht und mit ihm die Zeit der Erholung. Tatsächlich bedürfen wir alle inmitten der Pandemie der Erholung, obwohl wir ohnehin mehr Ruhe als sonst hatten. Vielleicht ist heuer Erholung der anderen Art dran? Eine Sammlung neuer Lebenskräfte, Weckung aus der Lethargie, Findung neuer Formen gemeinschaftlicher Erlebnisse und auch des reduzierten Radius? Die Flugreise in das Erholungsressort wird heuer wohl weniger angesagt sein. Schon eher die Wanderwoche mit Freunden im Mühlviertel. Ich habe den Verdacht, dass sie ohnehin den höheren Erholungswert bietet.

Und für Kinder und Jugendliche? Ideal sind Sommerlager in Österreich. Schon jetzt danke ich als Österreichischer Jugendbischof allen Ehrenamtlichen, die sich dafür engagieren werden! Die staatlichen Rahmenbedingungen lassen jedoch noch so manche Veranstalter zögern, was schade ist. Aus diesem Grund hat sich eine überparteiliche Initiative von Jugendorganisationen gebildet, die vor allem klare und rechtzeitig publizierte Richtlinien sowie Unterstützung für Hygiene- und Testkonzepte von der Regierung erbittet. Mit Blick auf die traurige Realität vieler Kinder und Jugendlicher nach einem Jahr der physischen Distanzierung mit Folgeerscheinungen wie Depressionen und Einsamkeit hoffe ich auf rasche und praxisnahe Unterstützung.

Ich selbst biete auch etwas an: Eine Pilgerwoche für junge Leute, die gerne marschieren und sich im Glauben vertiefen wollen. Im Corona-Jahr werden wir von St. Corona am Schöpfl nach St. Corona am Wechsel pilgern. Infos und Anmeldemöglichkeit gibt es unter www.schutzundschirm.jungekirche.wien .

Es gibt übrigens in Österreich zahlreiche Pilgerwege samt Infrastruktur. Ich vermute, dass Camps und Fußpilgermärsche in diesem Sommer ideale Arten der Erholung darstellen: Vor allem im Freien, ohne weite Anreisen, stressreduziert.

Ich wünsche Ihnen eine gute Planung (bei aller Restunsicherheit) für Ihre Sommerwochen und der Jugend die Möglichkeit, Zeit mit Ihresgleichen zu verbringen!