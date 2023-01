Große Bühne mit vielen Akteuren

Werbung

Wenn das Burgenland am 11. Jänner offiziell den Vorsitz in der Landeshauptleute-Konferenz von Wien übernimmt, dann beginnt das Bundesländer-Alphabet turnusmäßig wieder von vorne. So pragmatisch, so einfach ist die Reihenfolge geregelt: Ein halbes Jahr lang richtet das Land damit die Tagungen für die jeweiligen Ressorts aus; viele politische Köpfe aller Couleurs sind zu Gast, inklusive die prominente Runde der neun Landeshauptleute. Zugleich steht der Bundesrat mit seinen 61 Abgeordneten ebenfalls unter burgenländischem Vorsitz.

Macht unterm Strich also jede Menge Darsteller auf der Bühne. Und sie alle stehen der Bundesregierung gegenüber, denn immerhin geht es um die Interessen der Länder. Dass die Interessen in Zeiten wie diesen im Bundesländer-Vergleich ähnlich gelagert sein sollten, gewissermaßen global, dem tragen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und das Burgenland schon vorab Rechnung: „Sicherheit in bewegten Zeiten“ umspannt als Motto die (Krisen-)Themen Energie und Gesundheit, und mit Debatten um Migration und Asyl ist ohnehin zu rechnen.

Doch so global kann es thematisch gar nicht sein, dass die regionalen Befindlichkeiten und politischen Gegebenheiten nicht doch auch gehörig mitschwingen. Viel wird mitunter über die tatsächliche Schlagkraft diskutiert, denn rechtlich gilt die Landeshauptleute-Konferenz als informelles Treffen ohne Verfassungsrang. Zugleich weiß man gerade in Österreich um das Gewicht der Länder, das nicht selten mit den Akteuren an der Spitze einhergeht.

Diese Karte können die Länderchefs also wieder ausspielen; und wenn die Karten mit dem neuen Turnus, der eben alphabetisch ins Burgenland führt, schon nicht neu gemischt werden, so ist der Vorsitz dennoch eine Möglichkeit: Bis im Sommer an Kärnten übergeben wird, geht es letztlich darum, die richtigen Signale zu senden – an den Bund und an die Bevölkerung in neun Bundesländern.