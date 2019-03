Die Kirche im Dorf lassen! Kein Spruch könnte bei der aktuellen Karfreitags-Diskussion passender sein. Denn die aktuellen Streitereien und das politische Kleingeld, das manche daraus schlagen wollen, geht wieder einmal am Ursprungsthema weit vorbei.

Eigentlich hatte ein konfessionsloser Arbeitnehmer geklagt, weil der evangelische Kollege am Karfreitag fürs Arbeiten Feiertagsentgelt bekommen hatte, er aber nicht. Mit der Klage hat er Recht bekommen und seither ist das ganze Land in Aufruhr. Höhepunkt in der burgenländischen Debatte war am Sonntag. Da verkündete Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner in einer großen Tageszeitung, dass er allen Bediensteten am Karfreitag frei geben würde. Diesbezüglich gab es weder im Land von anderen Parteien noch sonst wo Aufschrei. Sogar bis in die ZiB 1 hatte es die Meldung geschafft. Ob es jetzt eine Fehlinterpretation oder das Erhaschen von Schlagzeilen war, bleibt ungeklärt. Fakt ist aber, dass im Burgenland seit jeher alle Bediensteten in den Gemeinden und im Land sowieso schon immer frei hatten.

Mittlerweile haben sich schon mehrere Gemeinden gemeldet, die ihren Bediensteten generell am Karfreitag auch weiterhin freigeben.

Und das ist es, was der Bevölkerung mindestens genauso sauer aufstößt, wie die Diskussion, ob künftig die Evangelischen gleich viele Feiertage wie die Katholiken haben sollen: Die „Beamten“ haben alle frei und die „Normal“-Bürger müssen sich einen persönlichen Feiertag nehmen.

Hier können die Ortschefs bei Mitarbeitern Sympathiepunkte ergattern, der Großteil der arbeitenden Bevölkerung wird sich aber zurecht benachteiligt fühlen.