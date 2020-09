Der SVM ist tot, es lebe der MSV. Nach dem Aus des SV Mattersburg wurde mit dem Mattersburger SV 2020, der sich kurz und bündig MSV 2020 nennt, überraschend schnell ein neuer Verein gegründet, um vorerst den verbliebenen Nachwuchs des Ex-Bundesligisten zu übernehmen. Ab 2021/2022 soll laut dem neuen Klubchef Manfred Strodl in der Bezirkshauptstadt auch wieder Erwachsenenfußball zu sehen sein. Freilich nur in der 2. Klasse Mitte, das ist der Deal eines völligen Neustarts – langfristig wird beim MSV aber die Burgenlandliga oder sogar die Regionalliga angepeilt. Klassische Werte wie das berühmte Miteinander, das Zusammenrücken und das Einbinden der Basis-Interessen werden großgeschrieben.

Das klingt nicht nur gut, sondern ist nach dem Frontal-Crash des SVM auch die einzige vernünftige Möglichkeit, um wieder nachhaltig etwas zu schaffen. Noch liegt vielen Fans das Aus des SV Mattersburg schwer im Magen. Noch ist in der Region das Vertrauen in alles, was mit Fußball und Grün-Weiß zu tun hat, nachhaltig erschüttert. Noch ist aber auch die Zeit der großen Erfolge und der Alltag in der Bundesliga allgegenwärtig. Diese Bürde tragen die Verantwortlichen als Rucksack in einem gewissen Spannungsfeld mit sich. Speziell dann, wenn es auch wieder mit einer Kampfmannschaft zur Sache geht und sich die allgemeine Erwartungshaltung steigert. Wer da zu rasch zu viel will, könnte den Fortbestand des Vereins gefährden. Dessen werden sich die Verantwortlichen bewusst sein. Denn bei aller Euphorie, die rund um den neuen Verein entstanden ist. Das Projekt behutsam aufbauen und die gelebten Werte langfristig beibehalten, muss auf Jahre hinaus das Gebot der Stunde bleiben.