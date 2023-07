Das Niveau wird hoch sein

Die Regionalliga Ost, dritthöchste Spielklasse Österreichs, ist so etwas wie die Schwelle zwischen Amateurfußball und Profisport. Der Aufwand, den die meisten Vereine betreiben, ist hoch. Sportlich und finanziell. Speziell ersteres ist in der aktuellen Transferperiode zumindest am Papier ersichtlich. Immerhin wechselten einige Kicker, die in der letzten Saison noch ganz oben spielten, zwei Etagen weiter runter.

Jüngstes Beispiel ist Patrick Farkas. Der vierfache Bundesliga-Meister mit Salzburg kommt von Hartberg in die Ostliga, wird in der kommenden Saison in seiner südburgenländischen Heimat beim SV Oberwart tätig sein. Ein Einzelfall ist der 30-Jährige aber keinesfalls. Sein ehemaliger Teamkollege aus Mattersburger, Philipp Erhardt, verließ ebenfalls Hartberg in Richtung Draßburg. Ein weiteres Beispiel ist der Burgenländer Philipp Hosiner. Der ehemalige deutsche Bundesliga-Fußballer, kehrt zurück zur Austria, wird für die Young Violets auf Torjagd gehen. Mit Florian Sittsam (Krems), Marco Sahanek (Leobendorf) oder Patrick Wessely (Wiener Viktoria) heuerten weitere ehemalige Bundesliga-Profis in der Regionalliga an. Unter anderen. Man könnte die Liste an Oberhaus-Kickern noch weiterführen. Es geht aber nicht nur in die Richtung von oben nach unten. Die Regionalliga ist für viele auch das Sprungbrett in den Profifußball – in erster Linie, aber nicht nur, für die jungen Fußballer. So schaffte es Stürmer Maximilian Entrup mit 25 Jahren über die Stationen Traiskirchen und FC Marchfeld wieder zurück ins rot-weiß-rote Oberhaus, zum TSV Hartberg. Tobias Polz und Patrick Obermüller (beide Draßburg) dockten auch eine Etage höher an, spielen nun für Stripfing bzw. Bregenz in der Zweiten Liga.

Für viele Fußballer ist die Regionalliga eine mehr als gute Chance auf die große Karriere, für ehemalige Profis ist die 3. Liga immerhin noch ein letztes Schaufenster, um sich zu zeigen und jungen Spielern zu helfen, den Weg nach oben zu meistern.

Die Mischung in der Regionalliga Ost in dieser Hinsicht ist aktuell ausgesprochen gut. Das Niveau wird in der Saison, die in knapp drei Wochen beginnt, davon kann man jetzt schon ausgehen, mit Sicherheit hoch sein. Und das kann der 3. Liga nur gut tun.