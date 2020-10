Alt-Landeshauptmann Hans Niessl blüht in seiner Rolle als Präsident von Sport Austria (früher BSO) auf. Dementsprechend hartnäckig kann er sein, wenn es um Anliegen des Sports geht. Gerade in Corona-Krisenzeiten ist ein lautes, organisiertes Sprachrohr ein wichtiges Mittel zum Zweck. Kein Zufall also, dass Niessl nicht müde wird zu betonen, welcher Stellenwert dem Sport und der Bewegung durch die Stärkung des Immunsystems und der Widerstandskraft – eben im Kampf gegen das Virus – zugutekommt.

Kein Zufall ist auch die Betonung des übergeordneten Chefs sämtlicher Dach- und Fachverbände, dass es gerade im Bereich des Sports bislang keine Clusterbildung gegeben habe. Das könnte die Position im Covid-19-Verordnungs-Dschungel stärken, was eine weitere und möglichst uneingeschränkte Zulassung des gesamten Betriebs betrifft. Wenn die Ansteckungsgefahr beim aktiven Sport gering ist, spielt das im Tauziehen für dessen Aufrechterhalten allen in die Karten, die sich proaktiv dafür einsetzen.

Das sind gleichermaßen gute wie aussichtsreiche erste Erfahrungswerte. Die Achillesferse im Sportgeschehen bleibt demnach, was am Rande der Spielfelder und Wettkampfschauplätze schon immer so hochgeschätzt ist: die Geselligkeit. Auch wenn Veranstaltungen von den erlaubten Besucherzahlen her längst limitiert sind, vielerorts Zuschauer verpflichtend sitzen müssen und die Regeln in der Kantine verschärft wurden. Wenn, dann schlummert vor allem hier Covid-19-Potenzial. Nicht zuletzt deshalb kann die kollektive Disziplin der Besucher der Schlüssel zum mittelfristigen Fortführen des Betriebs sein. Denn nur dann bleibt der Sport in seiner Position auch unantastbar.