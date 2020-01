Es war im Jänner 2017, als Bundesliga-Schlusslicht Mattersburg – Trainer Ivo Vastic war durch Gerald Baumgartner ersetzt worden – Stefan Maierhofer (34) unter Vertrag nahm. Die Aufgabe für das adaptierte grün-weiße Team war, erst einmal vier Punkte auf St. Pölten aufzuholen und in weiterer Folge den Klassenerhalt zu schaffen. Beides gelang in den verbleibenden 16 Runden, wie Platz sieben in der Zehnerliga und acht Punkte Vorsprung auf Ried, das sich verabschieden musste, belegen. All das ist im schnelllebigen Geschäft längst fußballerische Zeitgeschichte. Mittlerweile ist Baumgartner Trainer in Ried und beim Winterkönig der 2. Liga in Begriff, die Oberösterreicher im dritten Anlauf wieder zurück ins Oberhaus zu führen. Auch „Major“ Maierhofer musste sich im Sommer 2018 verabschieden. Um nach einem Engagement beim Schweizer Zweitligisten FC Aarau nun erneut in der Bundesliga anzudocken. Wieder ist es mit WSG Tirol das Schlusslicht, wieder soll der mittlerweile 37-Jährige als Feuerwehrmann im Sturm für die nötigen Akzente im Abstiegskampf sorgen.

Zurück zu Mattersburg. Dort war der einzige Personalimpuls die Vertrags-Verlängerung mit Stürmer Martin Pusic. Sonst hielten sich die Burgenländer am Transfermarkt völlig zurück und gehen mit dem bestehenden Kader in das beinharte Ringen um den Klassenerhalt. Der punktuelle Impuls von außen fehlt also diesmal. Dafür stehen wieder sämtliche Spieler zur Verfügung. Beispiel Pusic, im Herbst verletzungsbedingt ein Langzeitausfall. Beispiel Andi Gruber, mit sieben Treffern Topschütze, der die letzten fünf Runden vor dem Winter nicht dabei war. Beide können nun wieder ihren Teil für die oft fehlende Effizienz vorne beitragen, für Impulse und für Entlastung sorgen. Und doch wird es darauf ankommen, ob sich Mattersburg parallel dazu im Verteidigen stabilisieren kann und individuelle Patzer abgestellt werden. Schlag nach 2017, wo in den besagten 16 Runden gleich bei fünf der neun Siege die Null stand und so vor allem die Defensive ein Schlüssel zum Erfolg war.