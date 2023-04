Der Anspruch ist Realität

Werbung

Der SC Neusiedl/See legte sich die Latte selbst sehr hoch. Immer wieder betonte man das Ziel, die rot-goldene Nummer eins zu sein. In der Winterpause hinkte die Elf hinter dem ASV Draßburg und dem Anspruch hinterher. Jetzt, nach dem Überholmanöver, steht der NSC als bestes Burgenland-Team in der Regionalliga Ost verdientermaßen auf Rang neun. Immerhin gab es in der Rückrunde daheim ausschließlich Siege – und das gegen die Top-Teams der Liga. Krösus Stripfing (2:1) trat die Heimreise aus der Seestadt ebenso ohne Punkte an wie der Tabellenzweite TWL Elektra (4:2) und der Vierte Donaufeld (1:0). Der SC Neusiedl/See untermauerte, dass man an guten Tagen mit der Ostliga-Spitze mehr als nur auf Augenhöhe sein kann. So gesehen ist Platz neun nur bedingt befriedigend, weil klar ist, dass mehr drin wäre. Aber zumindest stellte man in Neusiedl klar, dass in der aktuellen Verfassung der Anspruch auch Realität ist. Und das gibt Hoffnung.