Etwas mehr als eine Woche ist vergangen, seit der Bilanzskandal in der Commerzialbank Mattersburg aufgeflogen ist. Mittendrin hat mit Martin Pucher der zurückgetretene Vorstandsvorsitzende und Gründer längst die volle Verantwortung übernommen. Der Millionenschaden scheint gewaltig, die Aufklärung der Causa inklusive der rechtlichen Konsequenzen ist Sache der Behörden.

Martin Puchers eigentlicher Bekanntheitsgrad über die Landesgrenzen hinaus beruht allerdings auf seinem zweiten Lebenswerk, dem SV Mattersburg. Der Aufbau eines Bundesliga-Klubs und die langjährige Funktion an dessen Spitze bedeuten im so populären Fußballsport unweigerlich viel Rampenlicht – und eine entsprechend große Bühne. Der unfreiwillige Rückzug des 64-jährigen Präsidenten könnte externes Interesse für einen Einstieg beim Bundesligisten wecken. Ein Fußballverein im Oberhaus samt Akademie-Beteiligung hat schließlich einen Wert – das SVM-Paket kann durchaus reizvoll sein.

Weil Puchers Bankschiene mit dem Fußball in Mattersburg aber derart eng verstrickt war, droht aufgrund des Commerzialbank-Aus nun das gesamte wirtschaftliche Konstrukt einzustürzen. Durch den Bilanzskandal und das abrupte Donnerwetter war an der Spitze keine geordnete Übergabe möglich. Zu schnell ging alles, zu sehr hatte der Klubchef nach wie vor bis zuletzt die Zügel alleine in der Hand. Puchers Nachfolge ist unter diesen Voraussetzungen in jedem Fall ein Sprung ins eiskalte Wasser, bei einem Verein mit einem verworrenen wirtschaftlichen Konstrukt, wo die Hauptgeldquelle versiegt und die Schaltzentrale eingestürzt ist. So gesehen ist das reizvolle SVM-Paket im gleichen Maße auch abschreckend.