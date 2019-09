Zehn Jahre ist es nun her, dass am 6. September 2009 die ersten Internatsschüler der Fußballakademie (AKA) Burgenland das Gebäude in Mattersburg voller Tatendrang bezogen. Damals, als der wenige Tage zuvor freigegebene AKA-Komplex seine Pforten nach und nach öffnete, musste alles schnell gehen, damit die Talente auch ja pünktlich zum neuen Schuljahr in ihrer neuen dienstlichen Heimat an der Dr. Fred-Sinowatz-Straße durchstarten konnten.

Klar, dass die eine oder andere Improvisation gefragt war – etwa die erste Mahlzeit direkt vom Pizza-Service, weil die Küche eben doch noch nicht ganz betriebsbereit war. Nun, im September 2019, feiert die Landes-Akademie, deren sportliche Ausbildungs-Ausrichtung – nicht zuletzt auch aufgrund der 35-prozentigen SVM-Finanzbeteiligung – auf die Profis des SV Mattersburg ausgerichtet ist, den ersten runden Geburtstag.

Die Improvisierungs-G‘schichterln von damals dienen längst nur noch als nette Anekdoten. Überhaupt ist der gesamte Betrieb der Fußballakademie, die schon seit dem Startschuss mit einer vorzüglichen Infrastruktur punktet, im Lauf dieses Jahrzehnts erwachsen und weiter professionalisiert geworden. Beispiel Kaderzusammenstellung der Jahrgänge, bei der längst auch darauf geachtet wird, die Konkurrenzfähigkeit im Meisterschaftsbetrieb und somit mental wichtige Erfolgserlebnisse zu gewährleisten.

Dass dafür mittlerweile auch – zumindest punktuell – aus Einzugsgebieten wie dem Großraum Wien, Niederösterreich oder der Steiermark aktiv Talente lukriert werden, spricht streng genommen gegen den rein burgenländischen Ausbildungs-Weg. Tatsächlich aber hilft diese Qualitätssicherung gerade Top-Talenten aus dem Burgenland, um ihnen auch nötige Perspektiven im Rahmen ihrer sportlichen Weiterentwicklung bieten zu können, sie also nicht zur vorzeitigen Flucht aus dem Heimatland zu verleiten.

Verbunden mit der zuletzt immer offensiver gelebten Durchlässigkeit und dem Einbau ins SVM-Profigeschäft könnte das ein ganzheitlicher Erfolgsschlüssel sein.