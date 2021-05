Insgesamt 6.654 Positionen sind seit Beginn der Auktion des beweglichen SV Mattersburg-Inventars am Areal des Pappelstadions ersteigerbar. Es ist in diesen Tagen und Wochen, wenn man so will, ein weiterer Akt, um mit der sportlichen grün-weißen Vergangenheit abzuschließen. An sich ist der SVM seit dem Auffliegen des Commerzialbank-Skandals rund um Ex-Direktor und -Klubchef Martin Pucher längst schrittweise aus dem Hier und Jetzt in die Fußballhistorie hinübergeglitten.

Der einst so gefeierte Verein ist im Alltag aus den Köpfen vieler Menschen draußen. Und nicht nur das: Die Ereignisse vor dem Untergang werfen im Erinnerungsreflex stets auch dunkle Schatten mit, die das ehemalige Fußball-Aushängeschild des Burgenlands begleiten. In diesem Kontext ist eine Versteigerung auch ein beinharter Spiegel der Realität. Spätestens wenn die Konkursmasse rund um den SV Mattersburg auch monetär verwertet wurde, sich zudem treue Fans und Sympathisanten noch etwaige nostalgische Sammlerstücke gesichert haben und das Pappelstadion auf das nötigste Inventar reduziert wurde, ist es Zeit für einen Neubeginn. Ein Jahr lang lag jener Ort brach, an den so viele Fußballinteressierte tolle Erinnerungen haben.

Als sich die Massen beispielsweise im ersten 2000er-Jahrzehnt ins Stadion schoben, das SVM-Café zur Mega-Partyszene mutierte und sportlich die Post abging. All diese Ereignisse waren real, genauso natürlich wie es der Skandal ist. Was bleibt? Die Sportstätte Pappelstadion. Noch ist die Nutzungsfrage nicht ganz klar. Optimalerweise soll hier aber künftig weiterhin Fußball gespielt werden.

Der MSV 2020 steht als motivierter Nachfolgeverein des SVM in den Startlöchern und steigt ab Sommer ganz unten, in der 2. Klasse Mitte, ein. Die Mattersburger Bevölkerung würde dann also am ehemaligen Bundesliga-Rasen bodenständiger Amateurkick erwarten. Diese Aussicht wäre nach dem Fußball-Desaster im Vorjahr und dem Abschluss des grün-weißen Profikapitels ein stimmiger Schlusspunkt – und vor allem ein sympathischer Neubeginn.