28. Juli, 1. Bundesliga-Runde in Altach: Der Start für den SV Mattersburg in der neuen Zwölferliga nähert sich mit Riesenschritten. Spätestens dann ist die gewohnte Zehnerliga mit 36 Matches Geschichte. Nach dem Grunddurchgang, also Hin- und Rückrunde (22 Runden), wird das Feld geteilt. Die ersten Sechs spielen dann in der Meistergruppe um den Titel und die internationalen Plätze, der Rest kickt die verbleibenden zehn Spieltage in der Qualifikationsgruppe gegen den Abstieg. Dem Sieger der unteren Hälfte winkt als Zuckerl in einem zweistufigen Europa-League-Play-Off gegen den Fünften und (im Falle des Weiterkommens) den Vierten der Meistergruppe ein internationaler Startplatz.

Was bei diesem System fix ist: Einen Fehlstart wie im Vorjahr, als der am Ende siebentplatzierte SV Mattersburg erst im Winter richtig in die Gänge kam, wird sich die Mannschaft nicht leisten können – vor allem, wenn man ein Wörtchen um die Top-Sechs mitreden will. Hier droht der planmäßige Abgang der personifizierten Torgarantie Smail Prevljak aber ohnehin zur stürmischen Hürde zu werden. Noch gibt es keine Garantie, ob und wie seine 16 Saisontreffer kompensiert werden können. Ergo macht es Sinn, fürs Erste zumindest offiziell kleinere Brötchen zu backen und vorerst einen soliden Grunddurchgang mit Respektabstand zum Tabellenkeller anzupeilen. Eine zu geringe Erwartung? Wir lassen uns gerne vom Gegenteil überzeugen.