Wie wird sich der SV Mattersburg in der neuen Saison aufstellen? Diese Frage ist nicht nur aufgrund zahlreicher auslaufender Verträge legitim. Auch die Verflechtungen mit der Fußballakademie Burgenland und den Amateuren bringen seit geraumer Zeit den spannenden Aspekt mit sich, welche Talente künftig hochgezogen und in weiterer Folge dann so forciert werden, dass wir sie regelmäßig spielen sehen. Bestes Beispiel ist Verteidiger David Nemeth, der es mit 19 Jahren zum Stammspieler geschafft hat. Detailliert können die personellen Ausrichtungen im Moment freilich noch nicht beantwortet werden. Dafür verantwortlich ist auch das seit der Vorsaison geltende Meisterschaftssystem der Zwölferliga und ihre Teilung nach dem Grunddurchgang. Das sorgt zwar für kollektive Spannung, aber bildet auch einen Gegenpol zur Planungssicherheit.

Wenn wenige Runden vor Saisonschluss, weil sich etwa in der Qualifikationsgruppe nach der Punkteteilung alles mächtig zusammenschiebt, auch der Viertletzte noch absteigen könnte, mag das den Brot und Spiele-Nerv der Öffentlichkeit perfekt treffen. Behutsame Entwicklungsschritte junger Spieler sind in so einem breiten Spannungsfeld aber ebensowenig drin, wie vorzeitige Klarheiten bei der Kaderplanung.

Auch wenn die Klubs trotz dieser Zerreißproben nicht untätig sind. Im Fall des SV Mattersburg gibt es ebenfalls bereits vereinzelte Personal-Fakten (etwa, dass die Optionen bei Andreas Kuen und Philipp Erhardt gezogen wurden), aber eben noch genug offene Fragen. Die wären im Fall des fixierten Klassenerhalts wohl mehrheitlich ein Klacks. So aber hemmt das Damoklesschwert eines drohenden Abstiegs samt kompletter Neuausrichtung einfach zu sehr.