Die BVZ hat als erstes Medium die beiden mächtigsten Männer des Landes zum gemeinsamen Interview bekommen. Als Ort des Gespräches haben wir bewusst den „Sieggrabener Sattel“ gewählt. Dort wurde jahrzehntelang eine symbolische Trennlinie zwischen Nord- und Mittel-/Südburgenland gezogen. Im Volksmund heißt es nach wie vor, dass jeweils ober- oder unterhalb eine „andere Welt“ beginnt. Diese Trennung gibt es nach wie vor in den Köpfen der Burgenländer, allerdings ist sie weitaus positiver besetzt als früher. Ja, es gibt Unterschiede in der Mentalität zwischen Nord- und Südburgenländern. Aber dies alleine ist nichts Negatives – im Gegenteil: Wir Burgenländer sind mittlerweile in gewisser Weise auch stolz auf die Vielfältigkeit des Landes. Und wie es in einer Familie oft der Fall ist: Kommt der „Feind“ von außen, dann halten alle noch mehr zusammen.

Mit der Ablöse des Frauenkircheners Hans Niessl durch den Grafenschachener Hans Peter Doskozil wandert auch künftig die mächtigste Position des Landes vom Norden in den Süden. Auch das wird vor allem der Entwicklung des Südburgenlandes gut tun. Denn eines ist sicher: Der Südburgenländer Doskozil kann Fehlentwicklungen klarer ansprechen und abstellen, als es jeder Nordburgenländer – selbst mit den allerbesten Absichten – jemals hätte tun können.

Warm anziehen heißt es also für die politischen Gegner. Denn glaubt man den jüngsten Umfragen, so hat Doskozil selbst im Norden, wo der amtierende Landeschef zu Hause ist, die mit Abstand besten Umfragewerte. Ein starker Wert mit hoher Bürde: Denn das zeigt, dass der künftige Wahlerfolg ausschließlich von einer Person abhängen wird.