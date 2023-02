Mit Kontinuität zur rot-goldenen Nummer eins

Werbung

Im Sommer war beim ASV Draßburg noch großes Kommen und Gehen angesagt. Quasi eine komplette Elf verließ den Verein und auch die Zahl der Zugänge war jenseits der Zweistelligkeit.

Dementsprechend brauchte Draßburg, um sich als Mannschaft zu finden. Das gelang mit Fortdauer der Hinrunde immer besser. Der Lohn hierfür? Platz sieben zum Hinrundenende und der Titel als aktuell bestes rot-goldenes Team. Es war nur logisch, dass der Bedarf an Kader-Änderungen über den Winter bei der Truppe von Trainer Michael Porics überschaubar blieb. Geplant war wenig, punktuell tat sich dann doch etwas: Mit Jovan Koprivica (25) kam ein slowenischer Stürmer hinzu, genau so wie der junge Offensivmann Laurin Kratochwil (20). Zudem heuerte bei den Draßburgern mit dem 24-jährigen Csaba Lakatos auch noch ein Defensiver an. Drei Neue stehen letztendlich nur einem Abgang gegenüber, Julian Krenn verließ den Klub nach Wiener Neudorf.

So tat sich im Sommer-Vergleich sehr wenig. Anders die burgenländischen Konkurrenten: In Siegendorf kamen beispielsweise gleich elf Neue, darunter auch Bundesliga-erfahrene Kicker wie Dominik Wydra oder Philipp Schmiedl. Und auch beim SC Neusiedl wurde an Stellschrauben gedreht, holte man unter anderem den zweifachen Ostliga-Schützenkönig Matus Paukner in die Seestadt.

Die Transferpolitik der beiden Klubs ist dabei nachvollziehbar, stellt Neusiedl selbst den Anspruch auf Burgenlands Fußballkrone und Siegendorf will als Aufsteiger unter allen Umständen die Rückkehr in die Burgenlandliga vermeiden. In der Seestadt und beim ASV-Aufsteiger rüstete man sich für diese Vorhaben. Zumindest auf dem Papier, denn die Namen versprechen Qualität. Draßburg wählte den anderen Weg, fokussiert sich nach den Aktivitäten im Sommer auf Kontinuität – und tut auch gut daran. Die Mischung passte und die lässt auf ein positives Frühjahr hoffen. Ziel muss sein, nun die Ernte einzufahren – in Form der rot-goldenen Fußballkrone!