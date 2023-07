Nicht nur Prestige steht am Spiel

Ein burgenländisches Quartett ist am kommenden Wochenende beim fußballerischen Saison-Startschuss im ÖFB-Cup-Einsatz. Die drei Regionalliga-Teams aus Draßburg, Neusiedl und Oberwart sowie BFV-Cupsieger Parndorf sind auf der rot-weiß-roten Cup-Bühne im Einsatz. Eines steht dabei fest: Rot-Gold wird auch in der zweiten Runde des Bewerbs vertreten sein, denn mit Parndorf gegen Draßburg gibt es ein burgenländisches Kräftemessen. Der Favorit ist die letztjährige Nummer eins aus Draßburg, Parndorf aber mehr als ein gefährlicher Außenseiter. Ein Weiterkommen des SC/ESV wäre keine so große Überraschung. Draßburgs Trainer Michael Porics beziffert die Partie mit einer 50:50-Chance. Anders ist die Ausgangslage für die zwei weiteren Pokal-Vertreter.

Die Hürden für Neusiedl und Oberwart sind ungleich höher, mit Ostliga-Meister und Austria-Kooperationspartner Stripfing wartet auf die Südburgenländer ein harter Brocken. Obwohl man sich mit erfahrenen Spielern wie Patrick Farkas oder Michael Huber richtig gut verstärkt hat, sieht man sich im Informstadion in der Außenseiterrolle. Genauso wie der NSC, die Seestädter eröffnen in diesem Jahr den Cup gegen das 2. Liga-Team aus Lafnitz. Ein Aus wäre sicher keine Überraschung, aber weil der Cup unzählige Male schon seine eigenen Gesetze schrieb, rechnet man sich allerorts etwas aus. Und die Gegner wollen dementsprechend nichts dem Zufall überlassen, schickten zuletzt ihre Scouts zu den Testspielen. Dort bekam man etwa einen klaren 4:1-Sieg der Oberwarter gegen das Regionalliga Mitte-Team aus St. Anna und ein 2:0 der Neusiedler im Test-Derby gegen Parndorf zu sehen.

Ein Blick auf Neusiedls jüngerer Cup-Vergangenheit beweist auch, dass Max Wodicka und Co. stets für Überraschungen gut sind. Dreimal war gegen Bundesliga-Teams (zweimal WSG, einmal WAC) erst in der Verlängerung Endstation, gegen Admira kam man 2018 sogar weiter.

Fakt ist, kurz vor Meisterschaftsbeginn sind solche harten Prüfungen eine ideale Standortbestimmung, bei der es viel zu gewinnen gibt. Eine Niederlage wäre nämlich kein Beinbruch, ein Sieg würde nicht nur Prestige und vielleicht ein Traumlos in Runde zwei bringen, sondern auch jede Menge Selbstvertrauen für das bald startende Ostliga-Jahr.