Es gab schon angenehmere Zeiten für die Organisation von Fußballspielen. Als bei den Verantwortlichen noch die Köpfe rauchten, welche Partys am Sportplatz für Zusatzeinnahmen sorgen könnten, gab es noch keine gedanklichen Coronavirus-Sorgen. Mittlerweile gilt es die behördlichen Vorgaben so gut es geht umzusetzen und zu vermeiden, was jahrzehntelang der Segen jedes Klubs war: das gesellige Miteinander, die dritte Halbzeit ohne Rücksicht auf Verluste, Offensive bis in die frühen Morgenstunden vor der Schank.

Spätestens seit März dieses Jahres, als der Lockdown der Regierung den Kampf gegen das Virus offiziell machte und gleichzeitig den Alltag der Menschen auf den Kopf stellte, keimen im Monats- und Wochenrhythmus die Fragen auf, was erlaubt und was verboten ist. Im Fall des Fußballbetriebs ist neben dem Kicken an sich zumindest wieder eine gewisse Anzahl an Zuschauern drin. Das ist ein Anfang und ermöglicht die Meisterschaft im Unterhaus, wo die Vereine auf die Menschen angewiesen sind – und umgekehrt. Eintrittsgelder und die Zeche an der Kantine für die Klubs, das Spiel am Platz für die Fans – mehr denn je ist Amateurfußball ein Geben und Nehmen.

Manchen gehen die Lockerungsverordnungen allerdings nicht schnell genug. Speziell die beliebte dritte Halbzeit ist hier ein Symbol wiedergewonnener Freiheit und einer alten Selbstverständlichkeit. Noch mag die warme Jahreszeit eine tolerierte Gemütlichkeit im Freien erlauben. Sobald es kälter wird und sich dieses Selbstverständnis auch kollektiv in geschlossenen Kantinen-Räumen fortsetzt, muss sich der Spaß aber aufhören. Denn Infektionsherde dieser Art wären der Party-Crasher für den gesamten Fußballbetrieb.