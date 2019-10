Wohin geht die Reise des SV Mattersburg im zweiten Jahr der Zwölferliga? Mit großer Wahrscheinlichkeit wieder nicht in die Meistergruppe, die im Zuge der Liga- und Punkte-Teilung nach dem Grunddurchgang (zwölf von 22 Runden sind bereits absolviert) den Top-Sechs vorbehalten ist. Schon klar: Es gibt Szenarien, die die Burgenländer – derzeit Neunter mit acht Punkten Rückstand auf den Strich – im Optimalfall noch nach oben spülen können. Die Zahlen sprechen aber gegen den SVM. Zu wenig ist das Spiel nach vorne eine Waffe. 17 Tore reichen nur aus, um in der zweiten Tabellenhälfte nicht ungut aufzufallen. Mit 35 Gegentreffern sind die Burgenländer ex aequo mit St. Pölten ligaintern die Negativspitze. Gute Phasen alleine sind Stückwerk, nicht mehr. Der Blick auf die Tabelle offenbart aktuell daher, dass sich Mattersburg mit der Sondierungsphase im Abstiegskampf auseinandersetzen muss. Würden die Punkte jetzt geteilt werden, gäbe es ein wildes Gedränge im unteren Feld.

Hier in den restlichen zehn Spielen möglichst Land zu gewinnen, würde die Ausgangslage für die Zeit nach der Teilungsphase verbessern. Dieses Ziel ist fürs Erste viel wichtiger, als den Strich überhaupt in den Mund zu nehmen.