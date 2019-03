Dass Ex-Mattersburg-Coach Alfred Tatar bei seinen ausführlichen Analysen als Experte im Fußballstudio des TV-Senders Sky Sport Austria gerne polarisiert, ist bekannt. Man kann Tatar in seiner Art vor der Kamera mögen oder auch nicht. Fans und Anti-Fans werden aber gleichermaßen zugeben: Als fußballphilosophischer Querdenker ist ihm das Patent auf neue Begrifflichkeiten sicher. So sprach der 55-Jährige vor dem Spiel Innsbruck gegen Mattersburg in Bezug auf die Ausgangslage von der Wolke der Tristesse, die sich im Fall eines Tiroler Punkteverlusts ob der aufgehenden Lücke zu den Burgenländern bilden könnte. Tatsächlich befindet sich das aktuelle Keller-Trio (Ex-Schlusslicht Admira aufgrund des Top-Starts mit zwei Siegen einmal ausgenommen) mental auf einer eher schattigen Seite. Vor der Teilung der Zwölferliga scheint zumindest mit Altach und Innsbruck ein Duo am Stand zu treten. Nicht nur das. Altach muss noch zur Austria und empfängt zum Abschluss den LASK. Innsbruck spielt jetzt beim LASK und am Ende gegen Meister Salzburg. Da war die jüngste 0:1-Heimpleite am Sonntag gegen Mattersburg kein geistiges Doping der legalen Sorte. Willkommen also unter der Wolke der Tristesse, ganz nach Alfred Tatar.

Und Mattersburg? Die Mannschaft von Trainer Klaus Schmidt hat tatsächlich noch theoretische Chancen auf die Top-Sechs. Nicht sehr große, aber es gibt sie. Zumindest haben die Grün-Weißen aus dem Burgenland mit dem Dreier in Innsbruck die Wolke der Tristesse hinter sich gelassen und vor dem Ende des Grunddurchgangs noch sonnige Aussichten geschaffen. Am Sonntag (17 Uhr) ist Rapid mit Trainer Didi Kühbauer zu Gast. Nicht nur für die nun auf der Erfolgswelle surfenden Hütteldorfer geht es da um die Meistergruppe. Auch die SVM-Profis dürfen noch mitmischen und haben ein Belohnungsspiel. Als Zuckerl wartet für sie plötzlich ein Hit mit vorentscheidendem Charakter und eine hoffentlich tolle Kulisse. Und für uns alle ist es die Chance, endlich wieder ein echtes Fußballfest im Pappelstadion zu erleben.