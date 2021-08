Mehr als ein Jahr ist nun verstrichen seit dem Aus des SV Mattersburg mit dem vorangegangen Commerzialbank-Ende. In der Bundesliga ist das einstige Aushängeschild des burgenländischen Fußballs von der Bildfläche verschwunden — im Gegensatz zur SVM-Heimat in Mattersburg selbst. Die bleibt, wenn man durch die Stadt fährt, unübersehbar. Und das Pappelstadion hat jetzt einen neuen Besitzer — die Stadtgemeinde hat sich die Sportstätte gesichert, deshalb rund 400.000 Euro in die Hand genommen und alles gekauft, was eben noch da war. Zuvor gingen fast alle beweglichen Teile per Auktion an den Mann oder die Frau. Offen bleibt die Frage, wie und was jetzt mit dem Stadion passiert. Für Bürgermeisterin Ingrid Salamon sollen der Sport bzw. Mattersburger Vereine weiter im Stadion beheimatet sein.

Und da liegt nahe, dass über kurz oder lang der im Vorjahr gegründete Mattersburger Sportverein 2020 im Stadion einzieht. Außerdem will man in Gremien darüber diskutieren, inwiefern man die weiteren Flächen im Stadion nutzen kann. Und das wird definitiv spannend, weil für eine Investition von fast einer halben Million Euro, sollte am Ende mehr rausschauen als die Heimat eines, wenn auch sehr ambitionierten, 2. Klasse-Teams.