Mit der beschlossenen Einführung des Video Assistant Referees (VAR), also des gern zitierten „Videobeweises“ bei Fußballspielen, wird die Österreichische Bundesliga ab März 2021 internationalen Standards angepasst. Gut so, ist der VAR doch in den wichtigsten Ligen und Bewerben Europas längst Standard. Wer da nicht mitzieht, hinkt hinten nach.

Zudem soll, wie auch Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer und ÖFB-Präsident Leo Windtner unisono betonten, dieser technische Schritt den Fußball gerechter und in weiterer Folge somit besser machen. Auch interessanter: Das Prozedere einer heiklen und vom VAR beanstandeten Situation mitzuverfolgen, hat als TV-Zuschauer seinen Reiz. Wenn der Referee vor dem Monitor abwiegt und dann, nach mehrmaligem Studium der Bilder, endgültig entscheidet – optimalerweise für alle logisch nachvollziehbar. Genau hier scheiden sich vor allem beim Handspiel nach wie vor die Geister. Zwar wurde die Regel im Sommer klarer formuliert, nach wie vor gibt es in gewissen Situationen aber Grauzonen und Ermessensspielräume, das Unwort „unnatürliche Körpervergrößerung“ lässt grüßen.

Eine VAR-Entscheidung in diesem Grauzonen-Bereich ist suboptimal. Für das Regelwerk, für das Ansehen der Schiedsrichter, für das Verständnis der Fans. Warum die Sache nicht vereinfachen? Handspiel dann, wenn der Ball die verbotene Körperzone berührt. Egal, unter welchen Umständen. Immer. Klingt hart, aber wo läge das Problem? Dass sich die generelle Spielweise verändert? Dass sich die Beteiligten vielleicht auf völlig neue Situationen einstellen müssten? Auf Stürmer, die im Extremfall absichtlich Arme und Hände der Gegner anvisieren, nur um etwa einen Strafstoß zu provozieren? Auf Verteidiger, die dann ihr Abwehrverhalten neu anpassen? Auf eine eklatante Handspiel-Steigerungsrate pro Partie? Oder wäre die vermeintlich heftige Sache in der Praxis gar halb so wild? Alles reine Spekulation. Was in diesem Szenarienspielchen aber stets unantastbar wäre: eine glasklare und für alle eindeutig nachvollziehbare Regel.