Parallel zur rapide steigenden Zahl an Covid-19-Neuinfektionen sahen wir uns zuletzt auch immer wieder mit neuen Verordnungen konfrontiert. Nun, nach diversen Adaptierungen der Regeln (auch länder- und regionsspezifischer Natur), befinden wir uns am vorläufigen Ende der Fahnenstange: im zweiten bundesweiten Lockdown. Soweit, so klar.

Klar ist auch, dass gewisse Bereiche im Zuge der zweiten öffentlichen Vollbremsung neu bewertet wurden. Im Sport bedeutet das grünes Licht für die Spitze. Profis dürfen weiter (ohne Zuschauer) bei Spielen oder Wettkämpfen tätig sein und trainieren. Darunter ist aber de facto alles untersagt, was organisierten Vereinssport betrifft. Möglich ist Individual- und Freizeitsport im Freien mit Abstand, also die private Bewegung.

Diese restriktiven Maßnahmen lassen auf eine dringende Handlungsnotwendigkeit schließen, aber auch darauf, dass gewonnene Erfahrungen bei den Entscheidungsträgern unberücksichtigt blieben. Beispiel Fußball. Die Ausübung im Freien ist kein Clusterproblem. Infektionsrisiken bilden vor allem der Aufenthalt in der Kantine und in geschlossenen Räumen. Das zu verbieten, macht Sinn. Nüchtern betrachtet wäre aber die Zulassung für einen reinen Outdoor-Trainingsbetrieb im Nachwuchs, wo Kinder Bewegung, Spaß und positive Lockdown-Energie tanken könnten, durchaus möglich.

Hier schließt sich aber auch der Verordnungs-Kreis. Wer würde im Fall einer solchen Genehmigung noch aller eine Ausnahmeregelung einfordern? Wie sehr wäre dann das Lockdown-System transparent? All das jetzt, da der Hut brennt, zu beantworten, fällt schwer. Über den vergleichsweise ruhigen Sommer hinweg wäre aber Zeit gewesen, um das Stiefkind-Dasein des Sports aufzupolieren und ein aufgefrischtes Covid-Gesamtkonzept für den erneuten Ernstfall zu erstellen. Um all die breiten Facetten wie Spaß, Bewegung sowie Stärkung der Gesundheit zu berücksichtigen und als organisierten Gegenpol zum Infektionsrisiko aufzubereiten. So aber gibt es nun vor allem einen politischen Verbots-Schleier.