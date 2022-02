Viel Druck auf dem Draßburger Kessel

Der Herbstdurchgang verlief für Ostligist Draßburg alles andere als nach Wunsch: Ergo ist die Ausbeute zur Saisonmitte mäßig bis dürftig. Nur zwei Spiele konnte man für sich entscheiden, in Summe erzielte man lediglich zehn Tore – die wenigsten der gesamten Regionalliga Ost. Lediglich der SC Wiener Neustadt liegt hinter den Burgenländern – fast logisch, dass der Klub über den Jahreswechsel zum Handeln gezwungen war.

Das Wintertransfer-Fenster wurde beim Vorletzten dann tatsächlich genutzt, um sich sportlich quasi neu zu definieren. Auf jeder Position, inklusive des Trainerstuhls, gibt es Neue – für ein klares Ziel: oben bleiben! Sonst hätte sich das RLO-Team nicht derart verändert. Speziell offensiv erwartet man sich andere Auftritte als 2021, die Zahl an eigenen erzielten Treffern muss nach oben geschraubt werden. Insgesamt hat der Verein, der nach dem Aufstieg 2019 nun erstmals eine Saison in der Ostliga regulär zu Ende spielen könnte, zwölf (!) Neuzugänge. Und das, obwohl in der Winter-Übertrittszeit wechselwillige Spieler eher rar gesät sind. Neo-Trainer Dalibor Kovacevic und den Vereinsverantwortlichen ist es dennoch gelungen, das Kaderfeld zu sanieren.

Gleichzeitig hat man sich damit aber auch einen Druck selbst auferlegt und gemäß dem Sprichwort „Neue Besen kehren besser“, gehandelt. Die Zugänge müssen prompt liefern. Mit dem SC Wiener Neustadt sitzt dem ASV schließlich eine Mannschaft im Nacken, die sich im Winter enorm verstärkte. Zudem ist die Luft nach vorne dünn, zählen für Draßburg zunächst nur Siege – vor allem in den direkten Duellen. Viel Zeit für Eingewöhnung bleibt da für den ASV-Tross nicht.

Denn der Regionalliga-Alltag steht schon Anfang März am Programm und der verzeiht zu Beginn gar nichts. Es geht gegen den Elften, Mauerwerk, der mit drei Punkten Vorsprung über dem Rot-Gold-Vertreter steht. Das ist gleich der richtige Gradmesser: für das neue Draßburger System und noch mehr für die vielen neuen ASV-Gesichter.