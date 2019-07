Klubverantwortliche haben es schwer. Den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, gleicht mancherorts einem Drahtseilakt. Nur noch wenige Kicker kommen für die Kampfmannschaft und/oder die Reserven in Frage, gleichzeitig soll das Niveau zumindest gehalten werden. Sich in diesem Spannungsfeld zu bewegen, ist oft eine Zerreißprobe.

Es werden weitere Prüfungen folgen. Bis 2030, so sieht der Plan des Burgenländischen Fußballverbands (BFV) vor, soll die Lizenzvergabe für die Vereine an eine nötige Mindestanzahl von Nachwuchsteams gekoppelt sein. Schlüssel dafür wird die Anzahl an Kindern sein, die in der jeweiligen Gemeinde die Volksschule besuchen. Das ist zumindest einmal der Plan nach einer Erhebung der Anzahl von Nachwuchsteams (mehr dazu lesen Sie im Blattinneren nach). Klubs, die eine seriöse Nachwuchsschiene bislang außen vor gelassen haben, droht dann ein grober struktureller Einschnitt. Die Kampfmannschaft zu forcieren, um den Ansprüchen gerecht zu werden, wird nicht mehr das Maß aller Dinge sein. Es gilt, künftig den Nachwuchs weiter zu forcieren. Das heißt auch investieren.

Die Folge wäre sinkendes Niveau ganz oben. Wer im Erwachsenenbereich auf spielstarke (Bezahl-)Kicker verzichtet, um Geldflüsse in den Nachwuchs (beispielsweise in die Trainer und das Angebot) zu verschieben, der kann in der Ersten nicht gleich gut besetzt bleiben. Die kurzfristige Aussicht wären qualitative Lücken, die nicht sofort aufgefüllt werden könnten, und demnach auch sportlich magere Zeiten oder gar ein Abstieg.

Doch ist es zwingend schlecht, wenn sich einige Klubs langfristig neu strukturieren? Wenn ein strategisches K.o.-Kriterium vorgegeben wird, das auch alle umsetzen müssen? Wohl kaum. Aber nicht nur die Vereine sind gefordert. Auch der Verband selbst muss diese ambitionierte Zielsetzung aktiv begleiten. Hilfestellung für Funktionäre, denen ob der neuen Aussicht die Perspektiven fehlen oder die Schaffung neuer finanzieller Anreize beim Nachwuchs-Aufbau, sind dafür nur zwei Beispiele für Impulse.