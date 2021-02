Lange war es eher still in der burgenländischen Leichtathletik: Wenige Athleten schafften es ins nationale Spitzenfeld, auch organisatorisch sah es viele Jahre mager aus. Der Burgenländische Leichtathletik Verband (BLV) war chronisch unterbesetzt und Events gab es lediglich auf Einsteiger-Niveau. Ein Grund dafür war auch der Mangel an (modernen) Sportstätten. Ohne die nötige Infrastruktur sieht es auch sportlich und organisatorisch traurig aus, nicht nur in der Leichtathletik.

Oft hört man aus der Bevölkerung das Argument: „Es gibt bei uns keine Spitzenathleten, wieso brauchen wir eine moderne Anlage?“ So will man das Pferd von hinten aufzäumen, Ursache und Wirkung werden vertauscht: Die Topleistungen bleiben aus, wenn die Infrastruktur fehlt. Unsere Sportler können nur so gut sein, wie die Bedingungen es zulassen. Ohne eine Stabhochsprunganlage werden kaum Stabhochspringer nachkommen. Wie auch?

Dass zumindest im Sport mit dem Angebot die Nachfrage steigt, sieht man auf der Leichtathletikanlage in Eisenstadt eindrucksvoll. Die Auslastung ist hoch, das Feedback durchwegs positiv. Das lockt auch Spitzensportler und Großevents ins Burgenland — und die wiederum sorgen für Nachwuchs. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das stimmt freilich meistens. Doch wo ein Weg ist, da ist auch der Wille, ihn zu gehen.