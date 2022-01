08/15-Grenzkontrollen als leichtes Spiel für die Schlepper

Die angespannte Situation an Burgenlands Grenze hat in dieser Woche einen traurigen Höhepunkt erreicht: Erstmals hat ein Schlepper auf einen österreichischen Grenzsoldaten geschossen. Zum Glück wurde niemand verletzt und der junge Mann kam mit dem Schrecken davon. Aber mit diesem Vorfall wurde einmal mehr die scheinbare Hilflosigkeit im Kampf gegen die Schlepperkriminalität offensichtlich. Zudem gab es in den vergangenen Wochen vermehrt Gewaltszenen, wo fast immer kriminelle Schlepper beteiligt und verantwortlich waren.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zeigten sich angesichts der Vorfälle erschüttert. Innenminister Gerhard Karner kündigte noch am Montag verstärkte Polizeipräsenz an. Ein konkretes Konzept gibt es aber seitens der Politik nicht.

Denn an der generellen Präsenz der Polizei und des Bundesheeres liegt es nicht. Immerhin wird an Grenzübergängen rund um die Uhr kontrolliert. Wie sinnvoll diese Maßnahmen sind, konnte allerdings noch niemand so wirklich aufklären.

Denn an den Grenzen wird hauptsächlich kontrolliert, ob die Einreisenden die 3G-Regeln einhalten und nebenbei werden stichprobenartig manche LKW oder Kleintransporter nach Flüchtlingen durchsucht. Die Sinnhaftigkeit der 3G-Regeln ist insofern zu hinterfragen, da man in Österreich ohnehin nirgends ohne den entsprechenden Nachweis hingehen darf. Und dort, wo es nicht kontrolliert wird, herrscht sowieso Maskenpflicht - etwa im Handel.

Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schlepper-Bus voll mit Flüchtlingen über die offiziellen Grenzübergänge fährt, ist eher gering. Daher müsste die Polizei oder das Bundesheer anstatt der 08/15-Kontrollen echte Zeichen setzen und mit einem großen Aufgebot auch mal auf den „Schleichwegen im Grünen“ Stärke zeigen. Ansonsten werden die Schlepper weiterhin leichtes Spiel haben.