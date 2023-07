100 Prozent Burgenland jetzt auch täglich

Dort, wo BVZ drauf steht, ist 100 Prozent Burgenland drin. Die Marke „BVZ“ gibt es bereits seit 1946, aber seit 2003 agieren wir als parteiunabhängiges Medium. Was als Zeitungsprojekt mit sechs Ausgaben begann, hat sich zum regionalen Medienplayer in Print, Online und Social Media entwickelt. Die BVZ erreicht auf all ihren Kanälen mittlerweile weit mehr Menschen als das Burgenland Einwohner hat. Bei Auflagen, Userzahlen auf bvz.at und bei den „Followern“ auf Facebook, Instagram und TikTok sind wir ausgezeichnet unterwegs.

Im heurigen Jubiläumsjahr „20 Jahre BVZ“ gehen wir den nächsten Schritt und etablieren zusätzlich zu unserer bewährten Printwochenzeitung die BVZ auch auch als tagesaktuelles Online-Medium. Weil wir der Meinung sind, dass es über das Burgenland und seine Menschen sehr viel zu berichten gibt. Weil wir überzeugt sind, dass sich die Burgenländerinnen und Burgenländer ein Medium verdient haben, das sie auch auf regionaler und lokaler Ebene täglich mit Informationen versorgt. Und weil wir glauben, dass es in der heutigen schnelllebigen Zeit eine kompetente Ergänzung zur Wochenzeitung braucht und wer ist im Burgenland kompetenter über Ereignisse zu berichten und sie zu bewerten als die Journalistinnen und Journalisten der BVZ?

Noch mehr Angebot! Die BVZ kommt jetzt jeden Tag

Wir wollen also 100 Prozent Burgenland nicht nur einmal wöchentlich per Zeitung liefern, sondern die Menschen auf BVZ.at Tag für Tag mit aktuellen Beiträgen aus den Gemeinden und Regionen versorgen. Schließlich waren und sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohnehin täglich in ihren Regionen unterwegs, um für die Menschen im Land da zu sein und sie darüber zu informieren, was vor der „Haustür“ passiert — und das ohne Fake-News, „Sensationshascherei“ und Boulevard.

Denn wir von der BVZ wissen, worüber wir schreiben, weil fast alle von uns auch hier leben und sich hier wohlfühlen. Daraus resultieren die Leidenschaft, das Herzblut und die Liebe, die unsere Kolleginnen und Kollegen im ganzen Land an den Tag legen und die einzigartig sind. Und genau aus diesem Grund versuchen wir auch stets unser Medienangebot den Bedürfnissen unser Leserinnen und Leser entsprechend weiterzuentwickeln – mit 100 Prozent (fürs) Burgenland.