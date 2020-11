In den burgenländischen Spitälern scheint man auf die steigenden Corona-Zahlen relativ gut vorbereitet zu sein. Die Kapazitäten an verfügbaren (Intensiv-)Betten sei derzeit noch ausreichend und für ein weiteres Ansteigen ist man zumindest organisatorisch gut gerüstet. Mehr Sorgen bereiten da die personellen Ressourcen. Die Ärzte sowie die Pflegekräfte gehen mehr oder weniger seit sieben Monaten durch eine besonders intensive Phase mit viel Arbeit und wenig Urlaub.

Das Problem bei Corona-Intensivpatienten ist nicht die medizinische Behandlung an sich, sondern die hygienischen Umstände. In einer Zwölf-Stunden-Schicht muss das Pflegepersonal bis zu fünf Mal die Ganzkörper-Schutzkleidung wechseln, wobei allein dieser Vorgang rund fünf bis zehn Minuten in Anspruch nimmt. Gepaart mit den speziellen Schutzmasken, bei denen eine höhere Atemleistung notwendig ist, gehen die Pflegekräfte an ihre physischen und psychischen Grenzen.

In Einzelfällen berichten Spitalsmitarbeiter von blauen Flecken und starken Rötungen vom ständigen Tragen der Masken.

Natürlich könnte man jetzt der Meinung sein, dies gehöre eben zu diesem Berufsbild dazu und immerhin bekommen sie auch Geld dafür. Dennoch kann der Einsatz der Pflegekräfte im Spital, aber auch aller anderer Einsatzkräfte in dieser schwierigen Zeit, gar nicht hoch genug wertgeschätzt werden. Diese Strapazen auf sich zu nehmen, um anderen zu helfen, darf keine Selbstverständlichkeit sein.

An diese Strapazen könnte so mancher denken, der darüber jammert, die unangenehme Maske im Supermarkt aufsetzen zu müssen. Denn an diesen 15 Minuten ist noch keiner gestorben.