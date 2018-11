Die SPÖ hat also seit Sonntag erstmals in der 130-jährigen Geschichte eine neue Chefin an der Spitze der Bundespartei. Pamela Rendi-Wagner löste am Bundesparteitag in Wels Kurzzeit-Bundeskanzler Christian Kern ab.

Pamela Rendi-Wagner galt zwar immer als Kompromiss-Kandidatin, hat sich aber mit viel Engagement und einer emotionalen Rede am Parteitag ein gutes Standing geschaffen, das ihr immerhin knapp 98 Prozent Zustimmung der SPÖ-Delegierten bescherte. Außerdem sehen es viele Experten geradezu als prädestiniert an, wenn eine Frau die größte Oppositionspartei gegen die Männer-dominierte türkis-blaue Regierung anführt.

Im Bundesvorstand sind naturgemäß auch etliche Burgenländer vertreten. Das schlechteste Abstimmungsergebnis von allen Stellvertretenden Bundesparteivorsitzenden erhielt Landesrat Hans Peter Doskozil mit 82,3 Prozent. Er übernahm bereits unter Kern den Sitz von Landeshauptmann Hans Niessl in der Bundespartei und damit sozusagen schon damals die Rolle des „Buhmanns“ in der Wiener Bobo-Szene.

Wirklich treffen wird dieses überschaubare Wahlergebnis den künftigen Landeshauptmann des Burgenlandes wohl kaum. Insgesamt dürfte seine Politik in der Bevölkerung nicht so schlecht ankommen. Vielleicht auch deshalb, weil er nicht den Ultra-Sozialdemokraten verkörpert. Vor allem in der Sicherheits- und Flüchtlingsfrage ist er näher an der Meinung des Volkes als jeder andere rote Parteifreund. Mit ein Grund, warum Doskozil im Moment der beliebteste SPÖ-Politiker in Österreich ist. Und solange in der Partei mehr über tollpatschige „Horizontal“-Sager debattiert wird, als über zukunftsweisende Sachfragen, wird er es auch bleiben.