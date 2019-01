Das Jahr 2019 wird richtungsweisend für die Landtagswahl 2020. Denn während einige gar spekulieren, dass wir bereits im Herbst 2019 wählen könnten, so hält sich seit einiger Zeit das hartnäckige Gerücht, dass wir Ende Jänner anstatt im Mai 2020 zu den Urnen schreiten sollen. Dadurch könnte man das Jahr 2019 halbwegs Wahlkampf-frei gestalten – zumindest nach außen hin. In der Adventszeit will sowieso niemand etwas von der Politik wissen und den gesamten Jänner 2020 könnte man zu einem kurzen, aber sehr intensiven Wahlkampf-Monat nützen, damit die Bevölkerung nicht von ewigen Politik-Streitereien genervt wird.

Als Vorbild dient hier Niederösterreich, wo die jetzige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner als Nachfolgerin von Erwin Pröll im Jänner vorigen Jahres nach einem kurzen Wahlkampf einen klaren Sieg einfahren konnte.

Weitere spannende Frage wird auch das erste Jahr von Bald-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der am 28. Februar das Amt von Hans Niessl übernehmen wird. Dabei geht Doskozil einen für die Politik eher ungewöhnlichen Weg: Er hat bereits jetzt Versprechen abgegeben, die er bis zur Wahl eingelöst haben möchte. Seien es die 1.700 Euro netto für Landesbedienstete oder die Bio-Offensive und vieles mehr.

So gesehen macht er sich natürlich auch angreifbarer. Und die Opposition wird ihm in Hinblick auf die Wahlen ganz genau auf die Finger schauen und jede Verfehlung aufgreifen. Aber auf der anderen Seite hat er die Möglichkeit, durch das Einhalten seiner Ansagen Vertrauen zu gewinnen. Denn normalerweise versprechen Politiker die Dinge immer nur für nach der Wahl. Und was nach der Wahl oft ist, kennen wir nur allzugut ...