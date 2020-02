Die neue Landesregierung wird am 17. Februar angelobt. Erstmals in der Geschichte des Burgenlandes gibt es eine Alleinregierung der SPÖ ohne Proporz. Im Gegensatz zur letzten Absoluten im Jahr 2005 sitzen diesmal keine Vertreter anderer Parteien in der Regierung. Die Regierungsbank wird rein von SPÖ-Vertretern besetzt.

Böse Zungen behaupten gar, es habe sich zur bisherigen rot-blauen Regierung nichts verändert, da Doskozil und Co. auch schon bisher alles bestimmt hätten. Es macht allerdings schon einen Unterschied, ob eine zweite Partei in der Regierung ist oder nicht. Kritiker befürchten, dass es in allen Bereichen eine Politik des Drüberfahrens seitens der SPÖ geben wird, weil überhaupt keine „kontrollierenden“ Faktoren mehr in der Regierung vorhanden sind.

Allerdings hat Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auch ein Versprechen abgegeben, für alle Burgenländer da sein zu wollen. Bei der Wahl hat er aus der Bevölkerung dafür auch einen großen Vertrauensvorschuss bekommen. Dessen dürfte sich der nun „absolute“ Landeschef aber durchaus bewusst sein. Immerhin hat er bei der Vorstellung des neuen SPÖ-Teams zugegeben, dass ihm nach und nach klar geworden sei, welche enorme Verantwortung dieser große Wahlsieg auch mit sich bringt.

Ab sofort gibt es keinen Regierungspartner mehr, der für den einen oder anderen Fehler verantwortlich sein könnte. Ab sofort wird alles an der SPÖ und noch mehr an der Person Hans Peter Doskozil gemessen. Bisher hat der Landeschef jegliche Strapazen scheinbar mühelos bewältigt. Sicher ist aber, dass das Halten der Absoluten ein noch viel stärkerer Kraftaufwand werden wird, als deren Erreichen.