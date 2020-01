Die Euphorie und der Jubel auf der einen Seite sowie die Enttäuschung und Verwunderung auf der anderen Seite sind gewichen (siehe Wahl-Analyse auf bvz.at). Spätestens mit heute, Mittwoch, regiert Klarheit und Fokus auf die nächsten Herausforderungen.

Die SPÖ Burgenland wird ab 17. Februar mit absoluter Mehrheit im Burgenland regieren. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil vertraut dabei auf sein bewährtes Team. Der unangefochtene Wahlsieger hat betont, so rasch wie möglich für alle Bevölkerungsgruppen arbeiten zu wollen. Er wolle ein Landeshauptmann für alle Burgenländer sein – mit klar erkennbarer sozialdemokratischer Handschrift. Der Landeschef weiß, dass die absolute Mehrheit im Land ein riesiger Vertrauensvorschuss der Bevölkerung ist. Und er weiß auch, dass es einer großen Kraftanstrengung bedarf, um dieses hohe Ergebnis zu halten.

Für die restlichen Parteien heißt es jetzt: Aufstehen, Krone richten und gute Oppositionspolitik im Land zu machen. Denn auch oder gerade bei absoluten Mehrheiten ist es wichtig, dass im Landtag auch weiterhin diskutiert, debattiert und etwaigen Fehlentwicklungen gegengesteuert wird.

Hier hat Doskozil Anfang der Woche die Hände in alle Richtungen zwar ausgestreckt, aber klargestellt, dass er, dem Wählerwillen verpflichtet, auch künftig die Themen vorgeben wird.

Hinzu kommt: Doskozil ist seit diesem fulminanten Ergebnis am Sonntag endgültig die Nummer eins der Sozialdemokratie in Österreich. Surft er in den nächsten Jahren weiter diese Erfolgswelle, wird er zum einzigen echten Herausforderer von Kanzler Sebastian Kurz. Genau das werden ihm dann langfristig auch seine burgenländischen Wähler „gönnen“.