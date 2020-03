Die von der Regierung gesetzten Maßnahmen zur Reduzierung sozialer Kontakte sind gut und richtig. Wir alle im Burgenland sollten dieses Virus ernst nehmen und die Empfehlungen und Anweisungen der Regierung befolgen. Wir sollten nicht in Panik verfallen, aber gerade jetzt auch auf unser Bauchgefühl und unseren Hausverstand hören. Jeder vermiedene Kontakt mit anderen Personen ist ein möglicher Ansteckungsfall weniger. Nur so kann eine rasante Verbreitung verlangsamt werden. Und das senkt das Risiko für alle – aber besonders für alte und kranke Menschen.

Es gibt natürlich viele Berufsgruppen, die viel Kontakt mit anderen Menschen haben müssen. Seien es nun Ärzte, Pfleger, Polizisten oder Rettungsdienste und Lebensmittel-Verkäufer. Genau an diese Menschen sollte man auch denken – und ihnen gilt, ebenso wie allen Erkrankten, unsere volle Solidarität.

Diese Krankheit werden wir nur gemeinsam stemmen, indem wir uns gegenseitig unterstützen. Auch daran werden wir als Gesellschaft wachsen. Gerade das Burgenland hat immer bewiesen, in Krisen besonders stark zusammen zu halten. Und das werden wir auch jetzt machen: Halten wir den notwendigen Abstand und rücken gerade dadurch in dieser Zeit wieder näher zusammen.

Und ein Hinweis in eigener Sache: Wir bekommen natürlich auch viele Anfragen und Hinweise besorgter Burgenländer, die wir alle bearbeiten, beantworten oder an die entsprechenden Stellen weiterleiten. Wir können versichern, dass wir in dieser Krise weiterhin absolut seriöse und überprüfte Nachrichten aus Ihrer unmittelbaren Region liefern werden. Darauf können Sie vertrauen – in der wöchentlichen Printausgabe und laufend tagesaktuell auf bvz.at!