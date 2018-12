16 Tage gegen Gewalt. Diese internationale Kampagne für die Anerkennung der Frauenrechte als Menschenrecht und gegen die Gewalt gegen Frauen läuft noch bis 10. Dezember.

Laut Statistik ist fast jede dritte Frau in ihrem Leben schon mit psychischer oder physischer Gewalt konfrontiert gewesen. Und natürlich geht die meiste Gewalt von Männern aus. Über die Auslöser und Ursachen kann man lange diskutieren. Für die Übergriffe an Frauen oder Kinder gibt es jedoch keine Entschuldigung oder gar Rechtfertigung. Im Burgenland gibt es zahlreiche Institutionen, an die man sich als Betroffene wenden kann – 365 Tage im Jahr.

Leider trauen sich Opfer erst sehr spät oder gar nicht nach Hilfe zu suchen. Oftmals geht dies auch mit der Angst einher, die Familie dadurch zu zerstören. Viele Opfer werden im Nachhinein dann auch zum Täter gemacht. So nach dem Motto: „Hättest du keine Anzeige gemacht, wäre alles zu retten gewesen.“ Genau hier gehört die Gesellschaft auch noch viel stärker sensibilisiert. Je früher sich Betroffene von Gewalt an Institutionen wenden, umso eher kann auch geholfen werden. Auch den vermeintlichen Tätern.

Gerade jetzt in der Weihnachtszeit entlädt sich oft der aufgestaute Frust des ganzen Jahres und es kann – vor allem in Familien – zu ernsthaften Auseinandersetzungen und Krisen kommen. Aus diesem Grund ist es auch gesellschaftlich von großer Bedeutung, dieses Thema nicht zu tabuisieren. Und die Opfer sollten bereits bei den kleinsten Anzeichen von Gewalt – in welcher Form auch immer – Maßnahmen setzen und Hilfe in Anspruch nehmen. Aussitzen, abwarten oder auf Besserung zu hoffen, macht die Situation meist nur schlimmer.