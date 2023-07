Alfons Haider ist längst der neue Harald Serafin des Burgenlandes

Alfons Haider wurde vor knapp drei Jahren zum Generalintendanten von Mörbisch und der burgenländischen Musikfestivals ernannt. Unter der sperrigen Bezeichnung konnte man sich zunächst kaum ein Bild machen. Zudem waren zu Beginn der Amtszeit des exzentrischen Showstars und Moderators in der Öffentlichkeit die genaue Zuordnung und die genauen Zuständigkeiten unklar.

Für Aufregung sorgte damals der Abgang von „Vorgänger“ Peter Edelmann, der als Verfechter der Operette galt und sich mit seinem neuen Vorgesetzten Alfons Haider öffentliche Wortduelle lieferte. Haider machte kurzen Prozess, stellte Edelmann frei und übernahm persönlich die neue Ausrichtung hin zu Musical-Vorstellungen. Dadurch wollte Haider neues Publikum ansprechen und weg vom verstaubten „Gräfin Mariza“-Image.

Abseits von seiner Tätigkeit in Mörbisch krempelte Haider auch das Opernfestival auf Schloss Tabor um. Zudem übernahm er bei beinahe alle größeren offiziellen Veranstaltungen des Landes die Moderation. Im Zuge der offiziellen Jubiläumsfeier auf Burg Schlaining lieferte sich der ehemalige „Schwiegersohn“ des Landes vor laufender Kamera ein minutenlanges Wortgefecht mit einem Sänger wegen der mickrigen Bezahlung der Orchestermusiker. Nach einem Aufschrei im Land folgte die Entschuldigung Haiders.

Der Entertainer ließ sich von diesen „Zwischentönen“ aber nicht vom Weg abbringen und hat sich mittlerweile im Burgenland längst etabliert. Das sieht man auch an den starken Zuschauerzahlen beim Abba-Musical „Mamma Mia“. Was zu Beginn nicht hundertprozentig authentisch wirkte, ist mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen: Haider ist Burgenlands oberster Kulturbotschafter - von Wien bis nach Vorarlberg. Was einst Harald Serafin für Mörbisch war, ist jetzt längst Alfons Haider. Manche mögen ihn für zu eitel halten, aber wer ist das in der Showbranche nicht - der eine mehr, der andere weniger.

Alfons Haider hat seine Ecken und Kanten. Er polarisiert und wird schon mal auch (ORF-)Starallüren ausgelebt haben. Aber er arbeitet höchstprofessionell und wirft sich für Burgenlands Kultur über Gebühr ins Zeug - und das verdient Respekt und Wertschätzung.