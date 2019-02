Viel ist dieser Tage vom Abschied des Landeshauptmannes aus seinem Amt die Rede: Wegbegleiter danken Hans Niessl für seinen Einsatz und er selbst ehrt wiederum verdiente Persönlichkeiten für deren Einsatz. Die „Abschieds-Tour“, bei der Niessl noch einmal intensiv unterwegs ist, führte nun mit Landtagspräsident Christian Illedits auch nach Brüssel. Und hier zeigte sich, dass der scheidende Landeshauptmann nicht nur die burgenländische Polit-Bühne verlässt, sondern in gewisser Weise auch die europäische.

Die guten Kontakte des Landes zu gewichtigen Persönlichkeiten in der EU wurden schon beim Vorsitz der Landeshauptleute-Konferenz beschworen, etwa in gemeinsamen Auftritten mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Ausschuss-Präsident Karl-Heinz Lambertz oder EU-Kommissar Günther Oettinger.

Dass gerade Letzterer – als Zuständiger für die Finanzen – gerne „umworben“ wird, liegt in der Verhandlung um die EU-Nachfolgeförderungen auf der Hand. Und dass in der Vorwoche auch ein weiteres Treffen mit Corina Cretu, der Kommissarin für Regionalentwicklung, dazukam, ist ein Signal, das gewiss nicht zum Schaden des Landes ist.

Denn es geht nach wie vor ums Geld. Wie sehr das Land von den bisherigen EU-Förderungen profitiert hat, wird ebenso betont, wie der Aufholprozess, den man als ehemalige „Region am Rand“ in den vergangenen Jahrzehnten hingelegt hat. Beides ist nicht von der Hand zu weisen. Und so gilt es auch im politischen Tagesgeschäft, weiterhin den Spagat zu schaffen – zwischen einem selbstbewussten Auftritt als Region und Verhandlungsgeschick in Brüssel. Denn ganz ohne zusätzliche EU-Gelder wird es (noch) nicht gehen.